Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение об отсрочке археологических экспедиций в Крым, объявленное руководителем Мирмекийской экспедиции Александром Бутягиным, Государственный Эрмитаж связывает с логистическими и транспортными трудностями. Сам Александр Бутягин, который является ответственным секретарем Археологической комиссии Эрмитажа и заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья, до этого был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвиняли в проведении незаконных раскопок и уничтожении объектов культурного наследия в Крыму.

Эрмитаж и российские власти назвали обвинения в адрес Бутягина абсурдными и политической провокацией. Несмотря на решение польского суда в марте 2026 года об экстрадиции археолога на Украину, он был освобожден в конце апреля 2026 года в рамках обмена между Польшей и Белоруссией. Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург, и его возвращение приветствовал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, поблагодарив президента РФ за его освобождение. Он также отметил, что арест Бутягина был попыткой помешать работе Эрмитажа в Крыму в целом.

Археологические работы в Крыму, в частности в Керчи, где велась Мирмекийская экспедиция под руководством Бутягина с 1999 года, имеют давнюю историю: Эрмитаж проводит исследования в этом районе более 100 лет. После 2014 года, когда Крым вошел в состав России, Александр Бутягин продолжил раскопки на полуострове, получая разрешения от Министерства культуры РФ. Все найденные артефакты передавались в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. В 2024 году, до своего ареста, Бутягин продолжал утверждать, что Крым является приоритетным археологическим регионом для Эрмитажа.

Это не первый случай, когда события, связанные с Крымом, приводят к логистическим сложностям или отсрочкам. Ранее пандемия COVID-19 стала одной из причин переноса введения курортного сбора в Крыму. Кроме того, в начале 2026 года временно отменили продажу билетов на десять поездов в Крым из-за масштабных и сложных мероприятий по ремонту железнодорожной инфраструктуры и планового ремонта.