Посольство России не получало данных о пострадавших россиянах при стрельбе в Штаде

Информации о пострадавших россиянах при стрельбе в городе Штад на севере Германии пока не поступало. Об этом сообщает российское посольство в ФРГ. Диппредставительство совместно с немецкими правоохранительными органами устанавливает обстоятельства произошедшего.

Стрельба открылась несколько часов назад в молодежном центре в центре города. По последним данным, погибли пять человек, еще несколько — ранены.

Полиция задержала стрелка и еще одного подозреваемого. Местные СМИ отмечают, что подозреваемых больше, но правоохранительные органы пока не комментировали эту информацию.