Правительство поддержало трудоустройство осужденных в изоляторах через спеццентры

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, расширяющие возможность трудоустройства осужденных в СИЗО. Проект отзыва комиссии и тексты законопроектов есть в распоряжении «Ъ».

Сейчас приговоренных к лишению свободы этапируют из СИЗО в колонии, которые часто находятся в другом регионе. При этом осужденные могут ходатайствовать об отбытии наказания в изоляторе. В случае, если осужденный остается в СИЗО, на него возлагается обязанность выполнять работы по хозяйственному обслуживанию изолятора: готовить еду, стирать постельное белье, делать ремонт и уборку. Такая возможность предоставляется тем, кто первый раз лишен свободы, и только если суд назначил им срок в колонии общего режима.

Поправки предполагают, что в СИЗО будут созданы специальные Центры трудовой адаптации осужденных, в которых будут трудиться приговоренные к лишению свободы. Изъявившие желание работать там будут содержаться в СИЗО на условиях колонии общего режима: жить в незапираемых общих камерах, иметь право на ежедневную двухчасовую прогулку, индивидуальные спальные места, постельные принадлежности и одежду.

Документ был разработан сенаторами Андреем Кутеповым, Иваном Евстифеевым и Муратом Хапсироковым при участии ФСИН и Минюста. Положительные отзывы на документ дали также Минэкономразвития, Минфин и Генпрокуратура РФ. В пояснительной записке к проекту говорится, что центры адаптации поэтапно могут быть организованы на 67 производственных участках в 37 СИЗО. Годовая прибыль производства на них составит около 36 млн руб. К работам возможно привлечь 332 осужденных, фонд оплаты труда которых составит 100 млн руб. в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Работа пуще в неволе».

Полина Мотызлевская