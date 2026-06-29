Правительство поддержало трудоустройство осужденных в изоляторах через спеццентры
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, расширяющие возможность трудоустройства осужденных в СИЗО. Проект отзыва комиссии и тексты законопроектов есть в распоряжении «Ъ».
Сейчас приговоренных к лишению свободы этапируют из СИЗО в колонии, которые часто находятся в другом регионе. При этом осужденные могут ходатайствовать об отбытии наказания в изоляторе. В случае, если осужденный остается в СИЗО, на него возлагается обязанность выполнять работы по хозяйственному обслуживанию изолятора: готовить еду, стирать постельное белье, делать ремонт и уборку. Такая возможность предоставляется тем, кто первый раз лишен свободы, и только если суд назначил им срок в колонии общего режима.
Поправки предполагают, что в СИЗО будут созданы специальные Центры трудовой адаптации осужденных, в которых будут трудиться приговоренные к лишению свободы. Изъявившие желание работать там будут содержаться в СИЗО на условиях колонии общего режима: жить в незапираемых общих камерах, иметь право на ежедневную двухчасовую прогулку, индивидуальные спальные места, постельные принадлежности и одежду.
Документ был разработан сенаторами Андреем Кутеповым, Иваном Евстифеевым и Муратом Хапсироковым при участии ФСИН и Минюста. Положительные отзывы на документ дали также Минэкономразвития, Минфин и Генпрокуратура РФ. В пояснительной записке к проекту говорится, что центры адаптации поэтапно могут быть организованы на 67 производственных участках в 37 СИЗО. Годовая прибыль производства на них составит около 36 млн руб. К работам возможно привлечь 332 осужденных, фонд оплаты труда которых составит 100 млн руб. в год.
Подробнее — в материале «Ъ» «Работа пуще в неволе».
В России наблюдается «огромный спрос» на труд осужденных к принудительным работам, и эта практика рассматривается как эффективный способ устранения дефицита трудовых ресурсов. Компании, как, например, Ozon, высоко оценивают труд заключенных, отмечая показатели эффективности выше средних и снижение текучести персонала. В других случаях предприятия могут получать налоговые льготы за создание на своей территории исправительных центров для осужденных к принудительным работам, что стимулирует рост объемов производства и помогает осужденным получить навыки для дальнейшего трудоустройства.
Законодательство в этой сфере постоянно развивается. В 2023 году был принят закон «О пробации в РФ», направленный на создание института социальной адаптации осужденных, предусматривающий помощь в трудоустройстве, медицинском обеспечении и других аспектах ресоциализации как для бывших заключенных, так и для приговоренных к принудительным работам. Ранее, в январе 2026 года, вступили в силу поправки к Уголовному и Уголовно-исполнительному кодексам, согласно которым исправительные работы могут быть назначены только трудоустроенным осужденным, а безработные будут направляться в исправительные центры для принудительных работ. Кроме того, Минюст выпустил приказ, позволяющий ФСИН использовать электронные браслеты для надзора за приговоренными к принудительным работам.
Проект «гибридных колоний», утвержденный правительством в 2021 году, также направлен на оптимизацию уголовно-исполнительной системы, сокращение расходов на этапирование осужденных и помощь в их ресоциализации. Эти учреждения включают участки с разными видами режимов, а также тюрьмы и следственные изоляторы. В Свердловской области, например, в 2024 году было трудоустроено более 6,7 тысяч заключенных, которые производят швейные изделия, мебель и продукты, в том числе для нужд СВО и МЧС.