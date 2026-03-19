Работа пуще в неволе

Больше осужденных россиян смогут отбывать срок не в колониях, а в СИЗО — такой законопроект разработал Минюст. Заключенным придется работать на производстве, для этого в следственных изоляторах появятся специальные Центры трудовой адаптации. Осужденные будут получать зарплату и жить по облегченному режиму. В ведомстве указывают, что инициатива поможет заключенным погасить задолженности перед потерпевшими, а СИЗО смогут получить дополнительное финансирование. Эксперты отмечают: законопроект позволит гражданам избежать этапирования в далекие колонии и остаться в контакте с близкими.

Труд, уверены в Минюсте, сделает заключение более комфортным

Фото: Юрий Тутов, Коммерсантъ Труд, уверены в Минюсте, сделает заключение более комфортным

Минюст предлагает расширить возможность трудоустройства осужденных в следственных изоляторах. Сейчас людей, приговоренных к лишению свободы, этапируют из СИЗО в колонии, которые зачастую находятся в другом регионе. Однако осужденные могут ходатайствовать об отбытии наказания в изоляторе. Для этого им придется выполнять работы по хозяйственному обслуживанию СИЗО: готовить еду, стирать постельное белье, делать ремонт и уборку. Такая возможность предоставляется тем, кто первый раз лишен свободы, и только если суд назначил им срок в колонии общего режима.

Законопроект Минюста подразумевает создание в СИЗО специальных Центров трудовой адаптации осужденных. Они организуют в изоляторе «приносящую доход деятельность» — как пример в документе указаны «швейное производство, изготовление продуктов питания, хлебобулочных изделий, консервирование овощей, комплектование изделий (брелоков, ручек), оказание парикмахерских услуг, стирка белья, дерево- и металлообработка, растениеводческие хозяйства». Изъявившие желание работать там заключенные будут содержаться в СИЗО на условиях колонии общего режима: жить в незапираемых общих камерах, иметь право на ежедневную двухчасовую прогулку, индивидуальные спальные места, постельные принадлежности и одежду.

Инициатива позволит осужденным быстрее «погасить задолженности по возмещению вреда, причиненного преступлением», считают в Минюсте. Кроме того, СИЗО получат дополнительные деньги сверх выделенных госбюджетом средств. Прямо сейчас организовать такие центры возможно в 37 изоляторах, говорится в пояснительной записке к законопроекту (конкретные города не названы). К работам можно привлечь 332 осужденных, фонд оплаты их труда составит 100 млн руб. в год, а СИЗО получат прибыль в размере 36 млн руб., прогнозируют в ведомстве.

Минюст признает, что нововведение приведет к увеличению числа охранников в изоляторах. Решить эту проблему предлагается за счет перераспределения сотрудников из ликвидируемых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, с 2015 года в России закрыли 142 колонии и 17 СИЗО, еще 34 учреждения готовятся к закрытию.

Главное преимущество инициативы в том, что осужденных не будут отправлять в далекие регионы, считает член Совета по правам человека Ева Меркачева: «У нас в Москве много СИЗО, но нет ни одной колонии на территории города. Соответственно, всех москвичей после вынесения приговора этапируют в колонии в другие регионы. А у некоторых тяжелая жизненная ситуация — семья не может поехать на свидание, если это далеко. Теперь люди будут оставаться при СИЗО». Правозащитница уверена, что труд «абсолютно не влияет на исправление человека», но считает хорошим решением возможность «зарабатывать деньги и погашать задолженности перед потерпевшими».

Работа поможет осужденным легче адаптироваться к новым условиям, а после освобождения упростит их возврат к привычной жизни, добавляет юрист по трудовому праву МКА «Юнион» Ольга Иванова. По ее словам, инициатива будет работать, если изоляторы смогут обеспечить безопасность производства и снизить риски злоупотреблений со стороны сотрудников ФСИН. «Реализация проекта потребует серьезных вложений в инфраструктуру, оборудование, подготовку специалистов, а также внесения изменений в режим учреждения»,— предупреждает эксперт.

Полина Мотызлевская