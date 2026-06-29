Собака-спасатель помогла вытащить из-под завалов в Венесуэле почти сотню пострадавших
Как сообщает La Repubblica, «маленькая бордер-колли по кличке Цунами стала настоящим символом надежды для Венесуэлы», пережившей 24 июня два разрушительных землетрясения. Благодаря своему чутью и навыкам она в одиночку обнаружила под обломками почти 100 человек, все они были извлечены живыми.
Бордер-колли Цунами во время спасательных работ
Фото: Juan Barreto / AFP
Сама собака девять лет назад была спасена волонтерами. Кинолог Хорхе Беенс, глава Центра подготовки собак для реагирования на стихийные бедствия (K-Sar Ecid), разглядел в ней задатки спасателя. Сейчас она одна из немногих венесуэльских собак с международной сертификацией, ветеран целого ряда миссий, в том числе в Турции в 2023 году. Несмотря на почтенный возраст и приближающуюся пенсию, пес, по словам кинолога, продолжает работать на износ в самых тяжелых условиях.
Как отмечает издание, трагедия обнажила острую нехватку подготовленных кинологических расчетов в стране. Прибывшие разбирать завалы международные спасательные команды привезли с собой 186 служебных собак.
Недавние землетрясения в Венесуэле (магнитудой 7,2 и 7,5) стали одними из сильнейших в стране за последние 100 лет, вызвав значительные разрушения, особенно в прибрежном штате Ла-Гуайра, где пострадали города Карабальеда и Плайя-Гранде. По предварительным оценкам Геологической службы США, число погибших может достигать от 10 тыс. до 100 тыс. человек, при этом экономический ущерб прогнозируется в размере от 2% до 20% ВВП. Тысячи людей числятся пропавшими без вести, и разбор завалов продолжается, в том числе с помощью международных спасательных команд. Например, колумбийские спасатели вызволили из-под завалов 11-летнего мальчика, проведшего там 70 часов.
Масштабность разрушений связывают с тем, что многие здания в Венесуэле были построены в 1950-1960-х годах и оказались неустойчивыми к землетрясениям. Отсутствие необходимой инфраструктуры и неэффективное госуправление усугубляют кризис. США мобилизовали экстренные ресурсы и выделили $150 млн для помощи Венесуэле, включая двусторонние гранты гуманитарным организациям и средства в фонд ООН. Вашингтон также направил собственные поисково-спасательные отряды, а Южное командование ВС США предоставило «значительные силы» для оказания помощи, включая транспортные корабли и самолеты.