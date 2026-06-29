Собака-спасатель помогла вытащить из-под завалов в Венесуэле почти сотню пострадавших

Как сообщает La Repubblica, «маленькая бордер-колли по кличке Цунами стала настоящим символом надежды для Венесуэлы», пережившей 24 июня два разрушительных землетрясения. Благодаря своему чутью и навыкам она в одиночку обнаружила под обломками почти 100 человек, все они были извлечены живыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бордер-колли Цунами во время спасательных работ

Фото: Juan Barreto / AFP Бордер-колли Цунами во время спасательных работ

Фото: Juan Barreto / AFP

Сама собака девять лет назад была спасена волонтерами. Кинолог Хорхе Беенс, глава Центра подготовки собак для реагирования на стихийные бедствия (K-Sar Ecid), разглядел в ней задатки спасателя. Сейчас она одна из немногих венесуэльских собак с международной сертификацией, ветеран целого ряда миссий, в том числе в Турции в 2023 году. Несмотря на почтенный возраст и приближающуюся пенсию, пес, по словам кинолога, продолжает работать на износ в самых тяжелых условиях.

Как отмечает издание, трагедия обнажила острую нехватку подготовленных кинологических расчетов в стране. Прибывшие разбирать завалы международные спасательные команды привезли с собой 186 служебных собак.

Екатерина Наумова