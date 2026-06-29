Минтранс России представит законопроект о «ветхом флоте» в июле
Минтранс России опубликует законопроект о так называемом ветхом флоте в июле, сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта министерства Виталий Клюев. Инициатива предполагает, что иностранным судам старше 50 лет будет запрещено входить в российские порты.
Разделка старых судов во Франции
Фото: Francois Lenoir / Reuters
«Мы сейчас инициировали внутриведомственное согласование, полагаю, через недели две он (законопроект.— "Ъ") будет опубликован на портале regulation.gov.ru для всеобщего публичного обсуждения»,— сказал господин Клюев (цитата по «Интерфаксу»).
По задумке авторов законопроекта, иностранные суда возрастом от 30 лет должны будут каждый год подтверждать соответствие нормам Российского морского регистра судоходства. Российские суда возрастом от 50 лет должны будут выведены из эксплуатации при условии замещения. Суда старше 30 и 40 лет должны будут проходить более тщательное и частое освидетельствование.
«Плюс пересматриваются механизмы стимулирования. Во-первых, вовлекается терминал. Он должен нести ответственность за то, что судно, которое к нему пришвартовалось, отвечает всем мерам безопасности. Во-вторых, и фрахтователь должен нести ответственность за то, что нанял судно, которое полностью соответствует всем требованиям»,— добавил Виталий Клюев.
Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Ветхим завет».
Инициатива по ограничению использования «ветхого» флота не нова. Меры по сокращению устаревших судов весной 2025 года предложила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), получив поддержку со стороны Минпромторга, который разрабатывает программу поэтапного ограничения доступа в российские порты судов старше 40 лет с окончательным сроком вступления запрета с 1 января 2030 года. ОСК предложила распространить на морской и речной флот механизм запрета на эксплуатацию железнодорожных вагонов с истекшим предельным сроком службы. В свое время, с 1 января 2016 года, Минтрансом было запрещено включать в поезда вагоны на российских путях, в которых выполнены работы по продлению срока службы. Это предложение актуализировали крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года, повлекшие за собой разлив нефтепродуктов в Керченском заливе.
Проект Минтранса предусматривает, что иностранные суда старше 30 лет должны будут получать российское свидетельство сроком на шесть месяцев, а для судов старше 40 лет будет введен полный запрет на заход в порты, хотя правительство сможет делать исключения. Предлагается также увеличение портового сбора для судов старше 30 лет на 10% за каждый год превышения этого возраста. Ответственность за использование небезопасного флота также будет возложена на грузовладельцев. Дополнительно, для обеспечения безопасности, в требования Кодекса внутреннего водного транспорта включат ежегодное освидетельствование судов старше 30 лет с десятикратным увеличением размера страховой суммы в случае выявления несоответствий.
Предложения вызывают опасения у различных участников рынка. Минсельхоз изъявил желание вывести из-под действия законопроекта суда для перевозки агропромышленных грузов. Рыбопромышленники предупреждают, что к 2030 году из-за ограничений может полностью прекратиться промысел в Азово-Черноморском бассейне, так как около 65% их флота окажется под запретом, а текущих темпов строительства новых судов недостаточно для замены устаревших. Отмечается, что средний возраст российского флота в некоторых сегментах (например, речного флота) составляет более 40 лет, а буксиров — 44 года. При этом крупнотоннажный флот сейчас невозможно обновить в силу санкций и ограниченных мощностей.
Эксперты предлагают более гибкие решения, включая создание государственной лизинговой компании для приобретения новых судов рыбаками на льготных условиях и доработку механизмов стимулирования обновления флота, чтобы они учитывали текущие реалии финансирования. Генеральный директор «Infoline-Аналитики», Михаил Бурмистров, считает, что протекционистские меры для отечественных судов имеют смысл из-за падения ставок фрахта, но необходимо объективно разделять параметры, влияющие на уровень опасности, и что существующего флота с учетом заказов в РФ достаточно на 2025–2026 годы.