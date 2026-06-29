Минтранс России представит законопроект о «ветхом флоте» в июле

Минтранс России опубликует законопроект о так называемом ветхом флоте в июле, сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта министерства Виталий Клюев. Инициатива предполагает, что иностранным судам старше 50 лет будет запрещено входить в российские порты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разделка старых судов во Франции

Фото: Francois Lenoir / Reuters Разделка старых судов во Франции

Фото: Francois Lenoir / Reuters

«Мы сейчас инициировали внутриведомственное согласование, полагаю, через недели две он (законопроект.— "Ъ") будет опубликован на портале regulation.gov.ru для всеобщего публичного обсуждения»,— сказал господин Клюев (цитата по «Интерфаксу»).

По задумке авторов законопроекта, иностранные суда возрастом от 30 лет должны будут каждый год подтверждать соответствие нормам Российского морского регистра судоходства. Российские суда возрастом от 50 лет должны будут выведены из эксплуатации при условии замещения. Суда старше 30 и 40 лет должны будут проходить более тщательное и частое освидетельствование.

«Плюс пересматриваются механизмы стимулирования. Во-первых, вовлекается терминал. Он должен нести ответственность за то, что судно, которое к нему пришвартовалось, отвечает всем мерам безопасности. Во-вторых, и фрахтователь должен нести ответственность за то, что нанял судно, которое полностью соответствует всем требованиям»,— добавил Виталий Клюев.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Ветхим завет».