Айн, цвай, выбирай

Аркадий Дворкович, возглавляющий Международную шахматную федерацию (FIDE) с 2018 года, намерен в сентябре снова избраться на пост президента структуры. Правда, на сей раз он столкнется с более серьезной конкуренцией, чем перед предыдущими, четырехлетней давности, выборами. Соперниками господина Дворковича стали два предпринимателя из Германии — Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, уже неплохо известные шахматному сообществу благодаря организации заметных соревнований и непростым взаимоотношениям с FIDE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Дворкович, возглавляющий FIDE с 2018 года, на предстоящих выборах президента структуры столкнется с гораздо более серьезной конкуренцией, чем четыре года назад на предыдущих

Фото: Yu Chun Christopher Wong / Eurasia Sport Images / Getty Images Аркадий Дворкович, возглавляющий FIDE с 2018 года, на предстоящих выборах президента структуры столкнется с гораздо более серьезной конкуренцией, чем четыре года назад на предыдущих

Фото: Yu Chun Christopher Wong / Eurasia Sport Images / Getty Images

Федерация шахмат России (ФШР) опубликовала сообщение, в котором проинформировала, что действующий президент FIDE Аркадий Дворкович будет баллотироваться на третий срок на посту президента Международной шахматной федерации. Президентские выборы состоятся на Генеральной ассамблее, которая пройдет в сентябре в Самарканде. ФШР напомнила, что ранее кандидатуру господина Дворковича поддержал ее наблюдательный совет.

В своем обращении к шахматному сообществу, посвященном выдвижению, Аркадий Дворкович рассказал, что принял решение баллотироваться «после тщательного обдумывания и воодушевленный многочисленными беседами с федерациями по всему миру». Он отметил, что «вместе с федерациями, командами и партнерами мы укрепили финансовое положение FIDE, расширили наш глобальный календарь мероприятий и инвестировали больше средств в детские шахматы, женские соревнования, шахматы среди взрослых, образование и социальные программы».

В следующие четыре года — столько составляет срок президентского мандата — структура, как считает господин Дворкович, «должна стать более отзывчивой к федерациям и еще больше сосредоточиться на их практической поддержке».

Кроме того, Аркадий Дворкович подчеркнул, что в шахматах происходят «значительные изменения: технологии трансформируют способы игры и обучения, отслеживания и организации шахмат». У молодых игроков, по его словам, «сегодня другие ожидания», а «меняющийся социально-экономический ландшафт означает, что федерации сталкиваются с более специфическими проблемами, которые требуют более целенаправленной и структурированной поддержки». Она, в свою очередь, требует «стабильности, сотрудничества и опытного руководства».

В список своих приоритетов Аркадий Дворкович включил «поддержку каждой федерации посредством практических программ», «создание большего количества возможностей для всех играть, учиться и преуспевать в шахматах путем инвестирования в молодежь, женщин, образование и развитие массовых шахмат», «подготовку шахмат к будущему путем модернизации FIDE, внедрения новых технологий, расширения глобального охвата наших крупных мероприятий и обеспечения того, чтобы наш спорт оставался доступным, инновационным и актуальным для будущих поколений». Реализовывать эти задачи он будет вместе с баллотирующимся в связке с ним на вице-президентскую должность Тимуром Турловым, президентом Казастанской шахматной федерации и основателем Freedom Holding Corp. Этот холдинг-гигант в последние годы проявлял колоссальную активность в шахматном сегменте. Господин Турлов в своем заявлении сказал, что достигнутые его корпорацией в Казахстане результаты убедили бизнесмена в «простой истине: практичный, современный и цифровой подход к развитию шахмат работает и его можно масштабировать на глобальном уровне». Тимур Турлов добавил, что будет помогать Аркадию Дворковичу «внедрять тот же подход к цифровизации, эффективности и прямой поддержке национальных федераций ФИДЕ».

Бывший вице-премьер РФ и руководитель фонда «Сколково» занял должность президента одной из крупнейших спортивных структур в 2018 году. В 2022-м он второй раз выиграл выборы в FIDE. Та победа получилась чрезвычайно убедительной прежде всего из-за слабого уровня конкуренции. Оппонентом Аркадия Дворковича был малоизвестный украинский гроссмейстер Андрей Баришполец, пытавшийся играть на теме конфликта его страны с Россией. Сейчас, однако, расклад куда более интригующий.

Дело в том, что еще до Аркадия Дворковича о выдвижении своих кандидатур объявили представляющие Германию предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Оба являются очень известными в шахматном мире персонами.

Вадим Розенштейн, переехавший в Германию в детстве с Украины, создал в 2022 году WR Chess, что-то вроде шахматного подразделения его компании WR Group. Он регулярно устраивает турниры, в том числе элитного уровня, инициировал запуск командного чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, а также осуществляет еще ряд проектов, связанных с поддержкой шахмат, например детских и юношеских. При этом одно время господина Розенштейна упрекали в «слишком тесных» связах с Россией. Скандал разразился после публикаций фото Вадима Розенштейна, сделанных в мае 2022 года в Москве. На них он был запечатлен играющим в шахматы с ведущим российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. В тот момент господин Карякин отбывал дисквалификацию, наложенную на него FIDE за публичную поддержку специальной военной операции на Украине.

Источники “Ъ” утверждают, что Вадим Розенштейн уже некоторое время ведет «энергичную» предвыборную кампанию, встречаясь с шахматными чиновниками и менеджерами в разных странах.

Что касается Яна Хенрика Бюттнера, в 1990-е руководившего AOL Europe, то его имя очень громко прозвучало в начале прошлого года из-за острейшего конфликта. Структура Freestyle Chess, которую основали господин Бюттнер и Магнус Карлсен, главная шахматная звезда, запустила турнирную серию Freestyle Chess Grand Slam Tour с огромным по шахматным меркам призовым фондом в $4 млн, решив брендировать ее как розыгрыш чемпионского титула по так называемым шахматам Фишера, востребованному в данный момент среди любителей и профессионалов формату. FIDE восприняла инициативу как посягательство на ее роль ключевого регулятора в виде, которое может привести даже к расколу шахматного мира. Дошло до угроз со стороны федерации исключить игроков, решивших принять участие в Freestyle Grand Slam Chess Tour, из чемпионского цикла.

В конце концов, однако, стороны все-таки пошли на уступки. Freestyle Chess согласилась отказаться от амбициозного брендирования, а FIDE — от санкций.

А в начале этого года они заключили неожиданную сделку. FIDE в феврале провела розыгрыш официального звания чемпиона мира по «шахматам Фишера» в партнерстве именно с компанией Яна Хенрика Бюттнера, который в качестве кандидата на пост вице-президента представил британца Майкла Пейна. Господин Пейн входит в число тех функционеров, который отличаются наиболее четкой «антироссийской» позицией. Он постоянно настаивает на применении к российским шахматистам, с 2022 года выступающим в нейтральном статусе, максимально суровых санкций, в то время как FIDE в минувшие месяцы неоднократно шла на смягчение режима.

Илья Мерензон, глава World Chess, крупного игрока на шахматном рынке, полагает, что самаркандские выборы «будут конкурентными, хотя у Аркадия Дворковича есть преимущество благодаря узнаваемости и наработанным связям, в шахматах имеющим огромную ценность». Господин Мерензон, правда, добавил, что «не понимает, зачем два успешных бизнесмена баллотируются на пост президента FIDE»: «Конечно, они ищут возможности для развития шахмат. Но эти возможности на самом деле лежат не в бюрократической плоскости, а в коммерческой».

Алексей Доспехов