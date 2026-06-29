Экс-тренер «Челси» Энцо Мареска возглавил «Манчестер Сити»

Главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Сити» стал Энцо Мареска. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до лета 2029 года, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энцо Мареска

Фото: Dylan Martinez / Reuters Энцо Мареска

Фото: Dylan Martinez / Reuters

На этом посту 46-летний Мареска сменил испанца Пепа Гвардиолу, который тренировал клуб на протяжении 10 лет. Под его руководством «Манчестер Сити» завоевал 20 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов и шесть раз стал победителем чемпионата Англии.

«Я с нетерпением жду начала работы с игроками. Я хочу, чтобы мы побеждали, показывали хороший футбол и получали удовольствие от выступления за ''Манчестер Сити''»,— сказал Энцо Мареска.

В сезоне-2022/23 итальянец входил в штаб Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Затем он руководил «Лестером», который вывел из второго по силе дивизиона в Английскую премьер-лигу. Последним местом работы Энцо Марески был «Челси». Вместе с лондонским клубом итальянец стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира. Также на протяжении карьеры специалист работал главным тренером итальянской «Пармы» и входил в штабы «Асколи», «Севильи» и «Вест Хэма».

Таисия Орлова