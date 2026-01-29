Верховный суд выдал газу

Верховный суд (ВС) РФ завершил спор между управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Воронежской области и местной структурой «Газпрома» из-за редкого и прецедентного нарушения в ее закупках. Госкомпания в 2024 году при выборе подрядчиков использовала критерий, открыто снижающий оценку на торгах, если их участники ранее подавали в ФАС жалобы на заказчика. Ведомство сочло это «дискриминацией» и «ограничением прав» претендентов, однако структура «Газпрома» защитила свою позицию в нижестоящих судах. ВС встал на сторону УФАС и подтвердил постановление, признающее нарушения. В ФАС называют это «сигналом всему рынку». Эксперты предупреждают, что теперь подрядчики «Газпрома» станут чаще жаловаться на него.

Воронежской «дочке» «Газпрома» придется скорректировать условия закупок в соответствии с требованиями УФАС

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судебная коллегия ВС по экономическим спорам под председательством судьи Алексея Якимова 29 января опубликовала резолютивную часть определения по спору (А14-7449/2024) между ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и региональным управлением ФАС, касающемуся условий внутренних торгов госкомпании по 223-ФЗ. Как сообщается в картотеке арбитража, высшая инстанция отменила июльское решение Арбитражного суда (АС) Центрального округа, вставшего в разбирательстве на сторону структуры «Газпрома», и, напротив, утвердила постановление Девятнадцатого апелляционного арбитража, поддержавшего УФАС.

Первопричиной спора стала проведенная воронежским «Газпромом» в марте 2024-го закупка в форме закрытых маркетинговых исследований в электронной форме с бюджетом 880,3 тыс. руб. (конкретный товар в материалах дела не раскрывается). Победителем стал единственный участник — местное ООО «Антекс» Александра Зенина. В положении компании о закупках был введен критерий оценки заявок, предусматривающий начисление претенденту штрафных баллов в зависимости от количества ранее поданных им жалоб в любые надзорные ведомства на действия заказчика за три года. Баллы начислялись только при признании жалоб необоснованными. Вес критерия составлял 10%.

Это условие обжаловало в воронежском УФАС питерское ООО «Катод защита» Михаила Калинина. Ведомство пришло к выводу, что спорный критерий оценки:

ставил шансы участника на победу в закупке в зависимость от факта реализации им «законного права на обжалование действий заказчика» в прошлом;

учитывал не деловые, технические или ценовые характеристики предложения, а «процессуальное поведение участника» — его лояльность заказчику;

ухудшал конкурентное положение участников, ранее обращавшихся с жалобами, «независимо от предмета закупки и качества их предложений».

Такая практика была квалифицирована УФАС как «нарушение принципов равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции». Ведомство выдало предписание, требующее удалить спорный критерий из правил закупок. Воронежская структура «Газпрома» сначала успешно обжаловала решение антимонопольщиков в местном арбитраже. В сентябре 2024-го он отменил решение УФАС со ссылкой на то, что «Катод защиту» не ограничивали в участии в закупке, но компания заявку на торги не подавала, а следовательно, и оснований жаловаться у нее не было.

УФАС обжаловало решение первой инстанции в Девятнадцатом апелляционном арбитраже, который в феврале 2025-го вынес решение уже в пользу ведомства, оценив суть спорного критерия и подтвердив его «дискриминационность».

Затем в июле арбитраж Центрального округа вновь встал на сторону «Газпрома» и подтвердил решение первой инстанции, сосредоточившись на том, что «Катод защита» не имела права на жалобу. Спустя два месяца УФАС направило кассационное представление в ВС, которое было удовлетворено, и разбирательство завершилось победой ведомства.

Руководитель воронежского УФАС Денис Чушкин в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что это был первый за 34 года процесс регионального управления, дошедший до непосредственного рассмотрения в ВС и сразу завершившийся победой.

«Высшая инстанция подтвердила законность нашего решения, оставив в силе апелляционное постановление. На закупках «Газпрома» существовали дополнительные требования к участникам, создававшие препятствия для бизнеса и малого предпринимательства. Эти условия ограничивали конкуренцию и повышали барьеры для участия в торгах. Теперь лишние ограничения сняты: больше компаний смогут участвовать в закупках, а конкуренция станет прозрачнее. Это позволит потенциально экономить средства на закупку оборудования, материалов и других товаров»,— сказал господин Чушкин.

Он добавил, что решение ВС имеет важное прецедентное значение и заказчикам стоит воспринимать его «как сигнал всему рынку»: «Подобная практика могла существовать и у других госкорпораций (проводят торги по 223ФЗ — федеральному закону.— «Ъ-Черноземье»). В Воронежской области объем этого рынка в несколько раз превышает сегмент госзакупок (по 44ФЗ) и при этом менее строго регулируется. ВС подтвердил, что наша позиция была правильной, и теперь рынок получает четкий сигнал: барьеры для участия в торгах не должны создавать необоснованные ограничения».

«Антекс» и «Катод защита» проходили по делу в качестве третьих лиц, не заявляя самостоятельных требований. При звонке по телефону «Антекса», указанному в ЕГРЮЛ, ответили, что «такой компании здесь больше нет». В питерской компании на звонки «Ъ-Черноземье» не ответили.

В ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» предпочли воздержаться от подробных комментариев до публикации мотивировочной части определения ВС. Однако в компании заверили «Ъ-Черноземье», что уже не применяют критерий для подрядчиков, ставший причиной конфликта.

Три года назад у ведомства уже был аналогичный суд (А14-19160/2022) с «Газпромом», отличавшийся лишь наименованием подрядчика, которого также не устроило то, что дочерняя структура «Газпрома» в Воронежской области занижала шансы предпринимателей получить ее тендер, если до этого они подавали жалобы в УФАС. Тогда он завершился победой госкорпорации в арбитраже Центрального округа, а в ВС решение кассации не обжаловали. «В том споре аналогичный механизм в положении о закупках действовал только по отношению к жалобам в воронежское УФАС, в текущем дискриминационное ограничение шире — оно распространялось на обращения во все антимонопольные органы РФ»,— пояснил господин Чушкин.

Руководитель антимонопольной практики юридической компании «Центральный округ» Анна Кононова предположила, что первоначально воронежской структурой «Газпрома» «двигала благая идея сократить шансы на победу на торгах массовых жалобщиков в УФАС» (так называемое «тендерное рейдерство».— «Ъ-Черноземье»), но это «привело к нарушению прав добросовестных лиц».

«ВС согласился с апелляционным судом, который подчеркнул, что учет необоснованных жалоб в УФАС ухудшает положения тех лиц, которые воспользовались своим законным правом. При этом противоположные позиции разных инстанций возникли не в связи с оценкой этих обстоятельств, а из-за другого вопроса: имел ли право заявитель жалобы обратиться с ней в управление, если не подавал заявку на торги»,— отметила госпожа Кононова.

Она предположила, что теперь, после завершения разбирательства, «закупки "Газпрома" в Воронежской области могут столкнуться с большим количеством жалоб, чем ранее».

Сергей Калашников