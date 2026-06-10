Воронежские структуры «Газпрома» возглавил Алексей Ларин

Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» назначен Алексей Ларин. Об этом в компании сообщили 10 июня. Господина Ларина коллективу представил замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»

Алексей Ларин родился в 1977 году. Окончил Воронежский государственный университет (ВГУ) по специальностям «экономика» и «менеджмент», а также Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ) по специальности «строительство». С 2004-го по 2008-й занимал пост ведущего экономиста отдела по управлению собственностью ОАО «Воронежоблгаз», затем возглавлял отдел по имуществу и корпоративной работе. С 2010-го — заместитель главного инженера ОАО «Воронежоблгаз», с 2013-го — главный инженер — первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

«Ъ-Черноземье» писал, что бывший депутат Воронежской областной думы (шестой созыв) Константин Зубарев покинул пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» с 20 мая 2026 года. Исполняющей обязанности главы предприятия была временно назначена заместитель гендиректора по экономике и финансам Светлана Бирюкова.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» зарегистрировали в 1999 году. Основной вид деятельности предприятия — торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям. Единственным учредителем является ООО «Газпром межрегионгаз», принадлежащее ПАО «Газпром». Выручка воронежской структуры в 2025 году составила 37,2 млрд руб., что на 20,5% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась на 68,5% — до 32,7 млн руб.

Господин Зубарев являлся гендиректором двух воронежских структур «Газпрома» с 1 мая 2014 года.

Денис Данилов