ЕС планирует жесткие меры против «очень опасных» товаров из Китая

Комиссар юстиции ЕС Майкл Макграт заявил в интервью Financial Times, что европейские власти провалили миссию по защите граждан от «очень опасных» товаров, прибывающих из Китая. Теперь они намерены принять жесткие меры в отношении торговых площадок, таких как Alibaba и Shein.

По словам еврокомиссара, только в 2024 году в ЕС прибыло 4,6 млрд посылок с дешевыми товарами, и этот объем увеличивается вдвое каждые два года. Около 90% посылок приходят из Китая.

«Я очень обеспокоен количеством небезопасной продукции, поступающей в ЕС… Мы обязаны лучше защищать граждан и должны обеспечить равные условия для европейского бизнеса»,— заявил господин Макграт.

Власти ЕС намерены ужесточить регулирование торговых площадок. Сейчас маркетплейсы классифицируются европейским законом как онлайн-платформы, а не ритейлеры. Это позволяет им избегать ответственности за качество продаваемых товаров. Чаще всего опасными для потребителей признаются косметика и детские игрушки, однако, говорит господин Макграт, зарубежные торговые площадки зачастую даже не снимают их с продажи после обращения европейских властей.

ЕС уже отменил беспошлинный ввоз посылок стоимостью менее €150, что вынудит ритейлеров предоставлять таможенную информацию европейским властям. Кроме того, они обязаны назначить уполномоченного представителя в странах ЕС не позднее 2028 года. К 2028 году ЕС также планирует создать общеевропейский центр таможенного отслеживания и ввести плату за обработку посылок в размере не менее €2.

Кирилл Сарханянц