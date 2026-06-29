Обвиняемые в убийстве студента в Омске приехали из Петербурга и Екатеринбурга

Обвиняемые в убийстве студента специально прибыли в Омск из других регионов для совершения преступления. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это уроженцы Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Они приехали в Омск с конкретной целью — совершить убийство. Сняли квартиру и подготовились к совершению преступления»,— цитирует госпожу Булихову ТАСС.

Студент одного из омских вузов пропал 21 июня. Спустя пять дней его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на заброшенной территории.

О задержании подозреваемых в убийстве студента стало известно сегодня. В настоящее время четверых фигурантов арестовали. Ходатайства в отношении еще двух человек — на рассмотрении.

По версии следствия, 20 июня трое мужчин и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого. Причиной стала личная неприязнь одной из обвиняемых к потерпевшему. Под предлогом передачи ценного предмета юношу заманили к заброшенному строению, связали руки и ноги строительной лентой и вывезли в безлюдное место в районе улицы 10 лет Октября в Омске. Там ему нанесли несколько ударов ножом в шею и грудь. Потерпевший скончался на месте.

Полина Бабинцева