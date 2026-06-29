В Омске задержаны семь человек по подозрению в убийстве студента

На заброшенной территории у Сыропятского тракта в Омске найден мертвым студент, пропавший на прошлой неделе. На его теле обнаружены признаки насильственной смерти. По подозрению в убийстве молодого человека задержаны семь человек, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Информация об исчезновении студента поступила в полицию 21 июня, через пять дней обнаружили его тело. Задержанными оказались мужчины 22-24 лет из круга общения убитого. «Из корыстной заинтересованности» они завели знакомого в безлюдное место, связали его, нанесли несколько ударов ножом и попытались спрятать тело, рассказала госпожа Волк. По данным оперативных служб, подозреваемые тщательно готовились к совершению преступления: разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали себе алиби.

Подозреваемых отправили в ИВС. Собранные оперативниками материалы переданы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК), заявили в пресс-службе регионального СКР.