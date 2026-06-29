Суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве студента в Омске
Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца четырех обвиняемых в убийстве студента вуза в Омске. Ходатайства в отношении еще двух человек на рассмотрении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.
Одна из обвиняемых в убийстве студента вуза в Омске
Фото: Суды Омской области
Фигуранты проходят по делу об умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, 20 июня 2026 года трое мужчин и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого — студента одного из вузов. Причиной стала личная неприязнь одной из обвиняемых к убитому. Под предлогом передачи ценного предмета юношу заманили к заброшенному строению и связали руки и ноги строительной лентой. Студента перенесли в безлюдное место около ул. 10 лет Октября. Там злоумышленники нанесли молодому человеку несколько ударов ножом в шею и грудь. Потерпевший скончался на месте.
На прошлой неделе на заброшенной территории у Сыропятского тракта в Омске обнаружили тело ранее пропавшего студента с признаками насильственной смерти. Сегодня стало известно о задержании подозреваемых. Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова рассказала ТАСС, что молодые люди познакомились с убитым в интернете. По ее сведениям, обвиняемые нигде не работают и не учатся.
В последние несколько лет случаи убийств и нападений, в которых фигурируют студенты или молодые люди, неоднократно попадали в новостные сводки. Например, в 2025 году в Оренбурге было раскрыто убийство студента, совершенное в 2011 году, также из хулиганских побуждений, а в Артемовском двух 18-летних юношей задержали по подозрению в убийстве местного жителя в 2024 году.
В ряде громких дел, таких как стрельба в техникуме Анапы в феврале 2026 года и нападение на студентов в Архангельске в 2025 году, нападавшими также были несовершеннолетние или бывшие студенты. Часто мотивом для таких преступлений становится личная неприязнь или хулиганские побуждения. Эти случаи подчеркивают общую тенденцию роста насилия среди молодежи, затрагивая как студентов, так и других молодых людей.