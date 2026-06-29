Суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве студента в Омске

Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца четырех обвиняемых в убийстве студента вуза в Омске. Ходатайства в отношении еще двух человек на рассмотрении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из обвиняемых в убийстве студента вуза в Омске

Фото: Суды Омской области Одна из обвиняемых в убийстве студента вуза в Омске

Фото: Суды Омской области

Фигуранты проходят по делу об умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, 20 июня 2026 года трое мужчин и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого — студента одного из вузов. Причиной стала личная неприязнь одной из обвиняемых к убитому. Под предлогом передачи ценного предмета юношу заманили к заброшенному строению и связали руки и ноги строительной лентой. Студента перенесли в безлюдное место около ул. 10 лет Октября. Там злоумышленники нанесли молодому человеку несколько ударов ножом в шею и грудь. Потерпевший скончался на месте.

На прошлой неделе на заброшенной территории у Сыропятского тракта в Омске обнаружили тело ранее пропавшего студента с признаками насильственной смерти. Сегодня стало известно о задержании подозреваемых. Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова рассказала ТАСС, что молодые люди познакомились с убитым в интернете. По ее сведениям, обвиняемые нигде не работают и не учатся.