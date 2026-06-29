Центральная проблема Центральной Азии

Силы безопасности Пакистана провели наземную операцию в приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва, за которой последовали удары по афганским провинциям Пактика и Кунар. Бомбардировки Афганистана в Исламабаде объясняют возросшей террористической активностью действующих с территории соседней страны пакистанских талибов. На этом фоне об обстрелах Таджикистана на северной границе Афганистана заявили в руководстве ОДКБ. Продолжая контакты с режимом талибов в Кабуле, его соседи признают, что укрепляющие свои позиции в стране террористические группировки становятся все большей проблемой для Центральной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saifullah Zahir, AP Фото: Saifullah Zahir, AP

О новом обострении отношений между Пакистаном и Афганистаном, которые ранее уже не раз балансировали на грани региональной войны, сообщили представители руководства двух стран, возложив друг на друга ответственность за эскалацию.

Триггером конфликта на этот раз стали авиаудары ВВС Пакистана по приграничным афганским провинциям Пактика и Кунар, где находятся лагеря и базы радикальных исламистских группировок «Джамаат-уль-Ахрар» и «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан»).

Как сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар, бомбардировкам афганской территории 28 июня предшествовала «хорошо спланированная наземная операция пакистанской армии в приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва», в ходе которой были «ликвидированы 29 мятежников» и уничтожены склады оружия и боеприпасов.

Назвав состоявшую из двух фаз силовую акцию ответом на «недавние теракты в Пакистане», Аттаулла Тарар заверил, что Исламабад активизирует антитеррористические операции, чтобы искоренить любые угрозы для безопасности страны, которые, по его словам, поддерживаются и спонсируются из-за рубежа.

За день до рейда силовиков действующие в Пакистане исламисты напали на штаб рейнджеров (спецподразделение пакистанской армии) в крупнейшем мегаполисе страны Карачи. В ходе произошедшей перестрелки были убиты трое пакистанских военнослужащих.

Руководство соседнего Афганистана, впрочем, дает свою оценку операции пакистанских силовиков, обвиняя Исламабад в очередном акте агрессии против соседнего государства.

Комментируя новый виток эскалации, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед 29 июня сообщил о жертвах среди мирного населения, о которых умалчивает Исламабад. «Прошлой ночью Пакистан подверг бомбардировкам уезд Гиян провинции Пактика, уезд Цамкани в провинции Пактия и уезд Маравар в провинции Кунар. В результате этих атак десятки мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты и ранены»,— написал Забиулла Моджахед в соцсети Х, назвав действия Пакистана «трусливым, агрессивным и варварским преступлением». Он также напомнил, что 8 июня ВВС Пакистана бомбили дома мирных жителей в Кунаре, Хосте и Пактике, в результате чего 13 человек, включая 11 детей, погибли, а 14 женщин и детей получили ранения.

По данным межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил Пакистана, силы безопасности страны в 2025 году ликвидировали 2597 боевиков. За последний год на территории Пакистана было зафиксировано 5397 терактов, которые унесли жизни 1235 человек.

Неутешительная ситуация в Афганистане и террористическая угроза, исходящая с территории этой страны, обсуждались на прошлой неделе в Исламабаде в ходе 12-го заседания российско-пакистанской совместной рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности. Российскую делегацию на встрече возглавлял замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, пакистанскую — замглавы МИД республики Халид Джамали.

Как сообщили по итогам совещания в МИД Пакистана, в ходе консультаций Исламабад «подчеркнул необходимость немедленных и поддающихся проверке действий со стороны органов власти Афганистана против террористических групп, чтобы гарантировать, что территория Афганистана не будет использоваться для планирования и осуществления террористической деятельности против какой-либо страны».

Если на южных границах Афганистана значительные территории контролируют группировки «Джамаат-уль-Ахрар» и «Фитна аль-Хаваридж», борющиеся с пакистанскими властями и имеющие весьма сложные отношения с режимом талибов в Кабуле, то на севере особую активность проявляют боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), бросающие вызов соседям Афганистана по Центральной Азии.

На эту проблему на прошлой неделе указал председатель Постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), постпред России при организации Виктор Васильев. «В центральноазиатской зоне ответственности ОДКБ главным вызовом остается Афганистан. Несмотря на шаги России и ряда центральноазиатских государств по налаживанию контактов с действующими властями в Кабуле, сложная ситуация с безопасностью сохраняется»,— заявил Виктор Васильев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, особую обеспокоенность ОДКБ «вызывают обстрелы со стороны Афганистана территории союзного Таджикистана». «Мы планируем наращивать наши совместные шаги, в том числе для того, чтобы нейтрализовать тех боевиков и те экстремистские группы, которые продолжают накапливаться на северных границах Афганистана»,— добавил председатель Постоянного совета ОДКБ.

Сергей Строкань