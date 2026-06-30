Бизнес в форме

В Екатеринбурге УБРиР провел конференцию «Воля к победе: бизнес как спорт». Мероприятие прошло 17 июня в Академии спорта РМК в квартале «Архангел Михаил» и собрало около 300 гостей — предпринимателей, клиентов и партнеров банка.

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Участники обсуждали, как спортивные принципы помогают предпринимателям принимать решения, работать с командой и двигаться к результату. Предприниматель в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин связал спортивный опыт с управлением бизнесом. Президент Академии спорта РМК, капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков говорил о воле, поражениях и роли команды.

Главной темой стала презентация финтех-линии УБРиР «Архангел Михаил». Новый продукт объединит предложения банка, платежной системы «Мир» и экосистемы Русской медной компании в Екатеринбурге. Как отметил вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков, в планах начать выпуск дебетовой карты «Архангел Михаил» уже этим летом.

Подготовила Евгения Яблонская