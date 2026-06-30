Сильное сообщество

Четырехлетие екатеринбургского Encore Fitness — пятого клуба сети в России и первого за пределами Москвы и Санкт-Петербурга — стало настоящим праздником для сообщества людей, выбирающих спорт, движение и осознанный образ жизни. 18 июня членов клуба ждали авторские групповые тренировки — Pilates Mat, йога с поющими чашами, балет и Aqua Bike в бассейне, челлендж в тренажерном зале, приятные подарки от клуба, Encore Spa и партнеров, Dj-сет, лотерея, лекция от специалистов по функциональному тестированию и нутрициологии, джелато-бар и праздничный фуршет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Следующая фотография 1 / 10 Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров Фото: Максим Комаров

Расположившись на трех этажах Iset Tower, клуб за четыре года не только стал местом для тренировок, но и сформировал настоящее комьюнити единомышленников, фокусирующихся не просто на красоте и фигуре, а руководствующихся философией longevity. Encore Fitness создал инфраструктуру активной и качественной жизни, объединяя в себе фитнес-пространства, термальный комплекс с бассейном и различными видами бань, нутрициологическое направление, спа и кафе со вкусными и полезными блюдами.

Формат клубов представляет собой longevity-экосистему — фитнес и велнес-направления, позволяя сочетать несколько сценариев для клиента: тренировки, spa, полноценное восстановление, отдых и коммуникацию.