Отдых в движении

Подъем в семь утра, прогулка или пробежка вдоль Катуни, завтрак, круговая тренировка на открытой площадке, вечером — силовой блок и растяжка. К обеду кажется, что день уже прожит полностью, но впереди еще экскурсии, прогулки, термы и долгие разговоры за ужином. Для большинства такой график больше напо-минает спортивные сборы, чем отпуск. Однако фитнес-кемпы клуба Encore Fitness Исеть на Алтае уже несколько лет собирают людей, которые добровольно выбирают именно такой формат отдыха и возвращаются сюда снова и снова.

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Когда отдыхает голова

Среди участников кемпов немало предпринимателей и руководителей. Одни приезжают за физической нагрузкой, другие — за возможностью переключиться, третьи — за компанией единомышленников. Но почти все возвращаются снова. Елена, генеральный директор производственного предприятия, впервые приехала в «Сказку Алтая» вместе с мужем и детьми год назад. До этого она регулярно посещала бассейн, занималасьв тренажерном зале и ходила на пилатес. Поэтому была уверена, что этого достаточно. «Но к четвертому дню организм буквально спросил: "Ты уверена, что готова к такому режиму?"».

Сегодня она вспоминает эту историю с улыбкой. Спустя год регулярных занятий тот же объем нагрузки воспринимается уже совсем иначе. Но главным открытием для нее стали не занятия спортом. «Моя работа — это постоянная интеллектуальная нагрузка. Голова работает практически круглосуточно. Чтобы она действительно отключилась, мне нужна нагрузка на тело». По словам Елены, именно поэтому такие поездки дают больше, чем традиционный отпуск. Несколько дней, заполненных движением, помогают переключиться гораздо быстрее, чем неделя пассивного отдыха.

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Не тренировки, а среда

Идейным вдохновителем проекта стал фитнес-менеджер тренажерного зала Encore Fitness Исеть Константин Кузнецов. Идея родилась задолго до появления клуба. В детстве он регулярно ездил в спортивные лагеря, где дни были заполнены соревнованиями, прогулками, общением и физической активностью. Спустя годы именно этот опыт лег в основу фитнес-кемпов.

По словам Константина, в обычной жизни даже самая продуманная тренировка оказывается зажата между работой, встречами и бытовыми задачами. В кемпе ситуация меняется. «Для меня фитнес-кемп — это не серия тренировок. Это возможность создать среду, в которой человек начинает чувствовать себя лучше естественным образом». День здесь выстроен так, чтобы движение не воспринималось как отдельная обязанность. Утренние прогулки вдоль реки, занятия на открытом воздухе, экскурсии по Алтаю, вечерние растяжки и восстановление в термальном комплексе постепенно складываются в единый режим, в котором активность становится естественной частью отдыха.

За годы работы тренер сформулировал для себя четыре составляющие здоровья: природа, движение, питание и культура эмоций. По отдельности они кажутся очевидными, но именно их сочетание создает тот эффект, ради которого люди возвращаются сюда снова.

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Регулярность важнее рекордов

Тренер клуба Наталья Тактуева уверена: большинство людей переоценивают значение мотивации и недооценивают значение привычек. «Самая главная задача — встроить движение в обычную жизнь человека. Так, чтобы тренировка стала такой же естественной частью дня, как чистка зубов». По ее словам, многие, приезжая в кемп, уже через несколько дней начинают по-новому смотреть на собственные возможности.

На чемпионате мира по кроссфиту в Австралии самым сильным впечатлением для Натальи стали не победители соревнований, а участники старше 65 лет. «Тогда я окончательно поняла, что возраст в спорте — это очень условная вещь». По ее словам, физическая форма редко зависит от возраста напрямую. Гораздо чаще результат определяют привычки, которые человек сохраняет годами. Поэтому в центре внимания кемпа не спортивные рекорды, а образ жизни, который можно сохранить и после возвращения домой.

Спортивная семья

Амбассадор кемпа Ляна Реферт приезжает на такие выезды практически с самого начала.«Многие думают, что едут на тренировки. На самом деле едут к людям», — говорит она. За несколько лет вокруг кемпов сформировалось настоящее сообщество. Люди продолжают общаться после возвращения домой, дружат семьями и привозят на новые заезды друзей и коллег.

По словам Ляны, именно атмосфера поддержки становится одной из причин, по которой участники возвращаются снова. «В обычной жизни мы постоянно находимся внутри собственного расписания. Здесь время наконец принадлежит тебе».

Эта мысль, пожалуй, лучше всего объясняет популярность фитнес-кемпов. Они не обещают быстрых результатов и не превращают отдых в спортивный марафон. Скорее, дают возможность на несколько дней выйти из привычного ритма, вспомнить о собственном теле и уделить себе внимание.

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Почему именно Алтай

В случае с фитнес-кемпом место проведения становится такой же частью программы, как сами занятия. Алтай дает то, чего трудно добиться в городской среде: возможность проводить большую часть дня на свежем воздухе, быстро переключаться между активностью и отдыхом и не тратить время на дорогу между тренировками, прогулками и восстановлением. «Сказка Алтая» объединила в одном пространстве спортивную инфраструктуру, термальный комплекс, маршруты для прогулок и комфортное размещение. Благодаря этому участники могут самостоятельно выбирать баланс между нагрузкой и отдыхом.

Среди участников — предприниматели, руководители компаний, представители творческих профессий. Многие приезжают вместе с супругами и детьми. Кто-то оказывается здесь впервые, кто-то возвращается уже не первый год. Возможно, именно поэтому многие начинают обсуждать следующий заезд еще до окончания текущего. Не ради спортивных рекордов и не ради очередной отметки в календаре путешествий. А потому, что здесь удается совместить движение, отдых, общение и тот редкий формат отпуска, после которого хочется сохранить хотя бы часть новых привычек и дома.

Подготовила Евгения Яблонская