Лето — для книг

Наверное, каждый из нас помнит школьные списки литературы «на лето», которые мы штудировали у бабушки на даче. Кругом растет клубника и малина, жарит солнце, а ты лежишь на траве, отбиваясь от мошек, и читаешь то, что поймешь гораздо позже. В память об этой традиции люблю выбирать на летний сезон особые книги, чтобы читать их на пляже, в самолете, под теплый дождик, в долгие сумерки. И вам предложу свой список на это лето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Пономарчук Фото: Алексей Пономарчук

Марина Степнова, «Сад»

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Книга современного автора — абсолютный мастрид этого сезона. Само название говорит о том, что мы будем наслаждаться садом, который как символ цикличности жизни будет сопровождать перипетии сюжета. История одной семьи показана глазами каждого ее члена и содержит не только традиционные литературные приемы, но и смелые и свободные идеи нашего времени. Выберите себе героя, близкого вам по душе, хотя… Возможно, вы найдете в себе частичку всех героев романа.

Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»

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Истории мальчишки на каникулах полны приключений. Забавы, игры со сверстниками, таинственные дома и ведьмы, неслучайные случайности, расследования маленьких следопытов — все это сопровождается чудодейственным, магическим, летним напитком из одувачиков.

Сочинения I

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Истории современных авторов, собранные в этой книге, найдут своего читателя, кем бы он ни был. Рассказы о любви, о близости с природой, об отпуске… Короткая форма — моя любимая! Нет какой-то обязанности осиливать тысячестраничный роман. Идеальным термином лета пусть будет понятие «рассусоливаться», приведенное на страницах книги. Расплываться в улыбке, растворяться в историях, рассусоливаться на отдыхе.

Карман 1

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Какое лето без поэзии? Конечно, этот жанр должен гулять с нами по лужам под утро, мечтать и влюбляться, пить шампанское! Сборник современной поэзии начинается со стихотворения о поцелуе и дальше рассказывает нам о самой разной любви: нежной, верной, неразделенной. Если и должен случиться летний роман, то непременно с книгой поэзии.

Эмили Бронте, «Грозовой перевал»

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Книга, в которой явление природы выведено не только в названии, но и в жизненных историях героев. На протяжении всей книги мы не можем до конца понять, кто здесь плохой и кто хороший, ведь у каждого есть своя история и своя мораль. События романа происходят в живописнейших местах, помогая героям находить правду и ошибаться. Что тут скажешь, классика романтического жанра.