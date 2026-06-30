Роскошный максимум

Пользуясь своей суперсилой создавать эффективные команды и условия, где люди — пациенты и сотрудники — получают пользу, вдохновение и безлимитную заботу, Анастасия Станишевская объединила технологии красоты, перфекционизм и эмпатию под брендом PULCH. Сегодня контакты этой клиники аппаратной косметологии — в «закрепленных» у топовых блогеров и бьюти-гедонистов Екатеринбурга.

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Серьезный бэкграунд в финансовом секторе, уход в материнство и камбэк в не самый простой бизнес. Как родилась идея создания PULCH?

Я по характеру — предприниматель. Люблю бросать сама себе вызовы и добиваться целей. Мне нравится создавать новое, современное. Можно сказать, что PULCH стал ответом на мой посыл в космос: я хотела масштабный, интересный проект, хотела помогать людям становиться счастливыми и уверенными в себе, хотела давать сотрудникам возможность развиваться и чувствовать себя на своем месте. Я любила и люблю ухаживать за собой. Естественно, посещала разные клиники косметологии, старалась придерживаться здорового образа жизни, занималась в зале, контролировала дефициты микроэлементов еще до того, как это стало мейнстримом. Потому что считаю, что инвестиция в себя окупается на 100%. Но, как это бывает, однажды по воле судьбы (и бизнес-плана) мы с супругом решили открыть свою клинику. Что нами двигало? Стремление создать в Екатеринбурге новый уровень услуг, где во главе — пациент, который не просто приходит сделать процедуру, а чувствует заботу с первых секунд присутствия в клинике.

Миссия PULCH — это…

Делать людей красивыми, счастливыми и здоровыми. И это не просто слова. Мы действительно строим все процессы вокруг этой идеи. Для нас эстетическая медицина — это не про борьбу с возрастом, а про качество жизни, здоровье кожи, уверенность в себе и возможность как можно дольше хорошо себя чувствовать. Наша уникальность не только в современных технологиях и оборудовании. Намного сложнее, но важнее для нас было создать культуру внутри компании, где внимание к человеку, уважение и забота превыше всего.

Кто для вас идеальный сотрудник?

Честный, порядочный, уверенный, но не самоуверенный, позитивный человек. Профессионализм и высшее медицинское образование — это обязательные условия, но для меня недостаточные. Профессиональным навыкам можно и нужно учиться всю жизнь, а вот человеческие качества изменить гораздо сложнее. В PULCH остаются те, кто умеют брать ответственность, готовы постоянно развиваться, искренне любят свою профессию и умеют работать в команде. И совпадение по ценностям здесь очень важно. Если сотрудник разделяет нашу философию заботы о пациенте, уважения друг к другу и искреннего желания делать свою работу лучше каждый день, тогда получается сильная команда.

Какие главные тренды в косметологии вы можете выделить?

Мне очень близка идея разумного комплексного подхода. Красота без здоровья невозможна. Даже сделав все процедуры, которые только существуют в мире, можно не увидеть ожидаемого эффекта. Хороший результат складывается из множества факторов. Именно поэтому сегодня так активно развивается и, я уверена, будет в ближайшее годы набирать популярность тренд на longevity. Я не сторонник фанатичного стремления любой ценой остановить старение, особенно сомнительными способами, не имеющими обоснования с медицинской точки зрения. Поэтому мы в PULCH сочетаем аппаратные технологии, инъекционные методики, превентивный подход, домашний уход и персонализированные планы лечения. Именно в этом я вижу будущее эстетической медицины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Околелова Фото: Мария Околелова

Какое достижение клиники считаете самым значимым за прошедший год?

Тысячи отзывов пациентов с действительно вау-результатом. Их слова благодарности очень вдохновляют — понимаешь, что все не зря. Огромным достижением я считаю и свою команду. За последний год мы стали намного сильнее как система. Инвестиции в обучение сотрудников в формате стажировок в России и за рубежом, выстраивание стандартов качества и формирование внутренней культуры, где каждый понимает свою ответственность перед пациентом, — именно это позволяет PULCH устойчиво расти и сохранять высокий уровень доверия. Ну и, конечно, открытие второго филиала в Екатеринбурге тоже значимое событие для нашей команды.

Глобальная коммуникация с уральскими блогерами, формат реалити, ваше персональное участие в соцсетях — у PULCH совершенно особая стратегия продвижения.

Наша коммуникация с аудиторией строится на честности и открытости. Сегодня люди выбирают не только клинику. Они в первую очередь выбирают ценности. Мы не стремимся создавать идеальную картинку, мы показываем реальные процессы, работу команды, обучение, живые истории пациентов — внутреннюю жизнь компании и людей, которые стоят за брендом. Именно так и формируется доверие — основа нашей концепции, которую люди чувствуют через каждое взаимодействие. Большую роль играет и личный бренд руководителя. Мне важно делиться не только работой клиники, но и своими ценностями, опытом управления, путешествиями, вдохновением. Недавно я побывала в США на производстве одного из аппаратов фототерапии, на котором мы активно работаем в клинике, и спросила одного из основателей компании, в чем секрет их успеха, на что он скромно ответил: «Титанический труд». А потом на стене в их офисе я увидела две фразы: «Наша миссия — делать жизнь людей лучше. Потому что результат имеет значение». Эта философия очень созвучна нашей.

Какой совет вы можете дать начинающему предпринимателю?

Не экономить на людях и сервисе. Не пытаться сразу сделать все идеально и не придавать чрезмерную значимость событиям, решениям. Все можно исправить. Главное — уметь анализировать, корректировать и двигаться дальше.

Красивый человек — это …

Наверное, в первую очередь это тот, кто хорошо знает себя, принимает и находится в гармонии с собой. Красота — это не про внешние данные. Это про мысли, с которыми человек живет, про то, как он относится к своему телу, как заботится о своем здоровье и сохраняет энергию. А современная эстетическая медицина помогает дополнить недостающее.

Процедуры, которые вы порекомендуете и женщинам, и мужчинам?

Я против универсальных рекомендаций. Хорошая косметология начинается с диагностики у грамотного врача-косметолога. Но если говорить о базовом минимуме, то я бы выделила три направления: фототерапию BBL или Nordlys Candela для поддержания качества кожи и профилактики возрастных изменений (ее часто называют эффект «фотошопа»), аппаратные RF-методики, стимулирующие выработку собственного коллагена, и профессиональный уход, подобранный индивидуально врачом. Самое главное — регулярность и системный подход, а не разовые процедуры.

Ваша главная ценность в жизни?

Люди! Семья, команда, пациенты. Именно отношения создают все остальное. Я уверена, что сильный бизнес не построить без доверия и уважения, без людей, которые горят одной идеей. И моя задача как руководителя — создавать среду, в которой хочется работать, развиваться, становиться лучше. Для меня longevity — это не про «жить как можно дольше и всегда выглядеть на двадцать». Это стремление проживать жизнь активно, осознанно, сохраняя здоровье, энергию, интерес к миру и любовь к себе на долгие годы.

Беседовала Наталья Каплун