Миссия — помогать!

Дмитрий Бузов, известный пластический хирург, онколог, живя в непрерывном движении к целям — профессиональным (практика в Екатеринбурге и Москве), эстетическим и спортивным (участвует в международных триатлонах), как никто понимает парадигму «время — самый ценный актив». Его новый проект задает совершенно иной уровень системе реабилитации — оптимизирует и ускоряет.

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Вас невозможно назвать человеком, у которого масса свободного времени. Что стало триггером для еще одного проекта — собственного Центра эстетического восстановления?

Сама реальность. Я прислушивался к пациентам, которые рассказывали о своих метаниях по разным местам в период реабилитации после пластики: в одном месте делали «самый лучший лимфодренажный массаж», в другом — фототерапию, в третьем — инъекции. Кто-то вообще ничего не делал, считая: время лечит, само заживет. Но в силу сегодняшних абсолютов все-таки все хотят быстрее вернуться в привычный жизненный цикл — к социуму, к своим делам. Сейчас, в принципе, на рынке много клиник с реально работающими методиками. Я упорно искал среди них, но не нашел, куда мог бы без тревоги за результат направить своих пациентов, зная, что их примут и обеспечат им быстрое и, главное, комплексное восстановление после операций на лице и теле. А потом решил: зачем искать, если можно сделать пространство, где у человека не будет ни единого повода для стресса и волнения, а только комфортная атмосфера, деликатный диалог с врачом и при этом действенная реабилитация. Так и возникла идея комплексного подхода — все и в лучшем виде.

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Позиция перфекциониста?

Естественно. Я поставил в клинику реально сильное оборудование, за которое мне не будет стыдно. Например, уникальная барокамера в самом топовом исполнении под мои запросы адаптирована для пациентов после любых операций, которые так или иначе ограничены в подвижности. И эндо-сфера у нас последнего поколения — функциональный и эффективный аппарат для восстановления после абдоминопластики, липосакции и других коррекций, который разгоняет жидкость, выводит отеки, повышает тонус. Более того, на одной крупной конференции я инициировал дискуссию с производителями и коллегами на тему создания специальной манипулы для эндосферы, которая позволит прорабатывать тени переходов прямых мышц живота для усиления эффекта естественности, после чего мне предложили сделать Recovery & Beauty научным центром по изучению новых возможностей этого аппарата. В ближайшей перспективе появится специальная диагностическая маска как отправная точка, которая в конечном итоге будет фиксировать динамику и, главное, эффект от косметологических манипуляций. Кроме того, добавится технология фотолечения сосудов — более деликатная методика по сравнению с лазером. В планах — усилить кабинета гинеколога. Помимо классного кресла для стимуляции мышц и УЗИ-аппарата, мы заказали специальную насадку для интимного омоложения и услуги кольпоскопии. Косметология, капельницы, аппараты, инъекции — я хотел собрать в одном месте максимум опций для быстрой и качественной реабилитации, оздоровления и, как следствия, омоложения. Если вы заметили, именно «Рекавери» стоит на первом месте в названии клиники и в концепции. Красоты без восстановления не получится.

Но ведь речь о комплексных услугах не только в сфере постхирургической реабилитации?

Безусловно. Чтобы прийти в наш центр, не обязательно делать операцию (шутка, но правда). У нас можно восстановить силы и здоровье после джетлагов, стрессов, интенсивных тренировок, в целом обогатить организм полезными микроэлементами и добавить жизненных сил. Мы готовы предложить современные программы реабилитации не только пациентам после эстетической хирургии, но и спортсменам, и вечно занятым бизнесменам. Причем индивидуальные протоколы могут сильно сэкономить время: почему бы не совместить капельницы с фотодинамической терапией Heleo, например? Пациент проходит лечение светом и тут же получает инфузию, еще и пневмокомпрессию можно сделать.

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Какие тренды в пластической хирургии и косметологии вы можете выделить?

Сейчас доминирует корректирующая пластика, в то время как пять лет назад преобладали запросы на увеличение груди, к примеру. Но самый громкий тренд — это эндоскопический лифтинг, который позволяет подтянуть лицо через минимальные, практически незаметные разрезы. Хотя я занимаюсь этим более 12 лет, как выяснилось. В косметологии очевидна тенденция к деликатным инвазивным методам: меньше травм, больше эффекта. В нашем центре, например, есть лазер, у которого, помимо общей программы шлифовки, есть «холодная» — менее агрессивная. Она позволяет выйти на солнце и не бояться пигментации. Сейчас в принципе золотое время аппаратной косметологии. Но нужно понимать, какой аппарат и зачем использовать. Если пациенту показана хирургия, нет смысла агрессировать кожу микроиглами и ждать чудес омоложения. А вот включение RF-лифтинга в программу реабилитации после пластической операции как раз будет эффективным и усилит результат за счет стимуляции коллагена. Это мощная методика, которая действительно помогает восстановиться за короткий срок. В умелых руках, несомненно. Человеческий фактор никто не отменял. Приобрести действительно классный аппарат проще, чем найти того, кто будет им управлять.

То есть собрать команду, в которой уверен, не менее важно, чем создать сильную концепцию и закупить прогрессивное оборудование?

Совершенно верно. Несмотря на то, что мы еще совсем молодая клиника, у нас сформировалась очень хорошая, профессиональная команда. Я вижу, как врачи между собой общаются, как они поддерживают друг друга, информационно в том числе. Отрадно видеть искренний интерес и горящие глаза врачей, каждый из которых, между прочим, со своим ценным опытом. Случайных людей здесь быть не может. Те, кто не понимают, не разделяют миссию, отсеиваются. И никакой профессионализм не компенсирует отсутствие эмпатии. Любой специалист, работающий в области реабилитации, восстановления, косметологии или хирургии, должен быть прежде всего человеком. Чашка кофе, а кому-то бокал шампанского, абсолютное внимание, улыбка, приятный разговор, атмосфера, где безопасно, где можно расслабиться и довериться, — пациенты должны чувствовать заботу и участие с порога.

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Что для вас самое ценное в жизни и в профессии?

Главное для хирурга — это стремление и возможность оказывать конструктивную помощь: эстетическую, реабилитационную, даже психологическую. И желание развиваться. Конференции, мастер-классы, самообразование — наше ремесло не допускает стагнации. Врач не врач без развития. И без любви к своему делу. А для Дмитрия Бузова как для человека самое главное — сохранять в себе силы для хирургии как можно дольше. Я постоянно в работе, на связи с пациентами. Не могу их оставить. Кстати, у хирургов есть правило: прикоснулся скальпелем — женись.

Вы — представитель медицинской династии. Почему выбрали это ремесло?

С таким анамнезом, как у меня (четыре поколения врачей), вариантов практически не было. Когда папа сказал: «Либо наденешь белый халат, либо зеленую форму», я выбрал первое. И счастлив. Врожденное чувство эмпатии, «честь белого халата», надевая который становишься совершенно другим, предельно ответственным человеком, — прожив в этой среде, по-другому себя уже не ощущаешь и не хочешь ощущать, потому что это твоя жизнь.

Беседовала Наталья Каплун