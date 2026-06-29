В Британии обычных граждан привлекут к решению дел о депортациях
Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд предложила предоставлять простым гражданам права иммиграционных судей. Это должно помочь ускорить процесс депортации нелегальных иммигрантов, пишет The Independent.
Госпожа Махмуд представила план создания Независимого управления по рассмотрению иммиграционных апелляций, которое должно начать работу в 2027 году. Именно в него планируется набирать обычных граждан, прошедших, впрочем, специальную подготовку. Как отмечается, в их задачу будет входить принятие решений по апелляциям, которые подают в суд иностранцы, которым отказано в праве на убежище в стране.
Госпожа Махмуд также заявила о расширении вместимости центров содержания нелегальных мигрантов. По ее словам, они будут использоваться при депортации 45 тыс. человек, нарушивших иммиграционное законодательство или совершивших какие-либо преступления. По подсчетам британского МВД, в стране находится на свободе почти 20 тыс. иностранцев, совершивших правонарушения и подлежащих депортации.
Инициатива привлечения обычных граждан для рассмотрения дел о депортации нелегальных иммигрантов в Великобритании связана с общим трендом на ужесточение миграционной политики, характерным для многих стран. Например, в последние годы предпринимались попытки остановить поток нелегалов, прибывающих через Ла-Манш, и снизить финансовую нагрузку на бюджет, которая, по оценкам местных СМИ, ежегодно составляет ?4 млрд ($5 млрд) на содержание нелегальных мигрантов. Британские власти применяли меры, такие как использование GPS-браслетов для отслеживания прибывших нелегалов и троекратное повышение штрафов для работодателей, нанимающих их.
Проблема депортации стоит остро не только в Великобритании. В Европе в целом лишь около четверти решений о депортации завершаются реальной высылкой, при этом во Франции, где выносится наибольшее число таких решений, выполняется только каждое десятое. Препятствия часто имеют юридические, административные или дипломатические основания.