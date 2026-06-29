Британия расширит миграционные центры из-за рекордного количества нелегалов
Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд 29 июня объявит о расширении вместимости центров содержания нелегальных мигрантов на 40%. Как сообщает газета The Telegraph, этот шаг вызван тем, что число иностранных преступников, уклоняющихся от депортации, достигло рекордной отметки и составило почти 20 тысяч человек.
По статистике министерства, в настоящее время в Великобритании на свободе находятся 19 779 правонарушителей, что более чем вдвое превышает показатель в 8500 человек на тот же период 2020 года. Мигранты при этом сопротивляются своей депортации, оспаривая такую меру в судах, где они ссылаются на Статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на семейную жизнь) или заявляя, что на родине их ждут преследования.
По информации The Telegraph, среди тех, кто за последние 18 месяцев успешно оспорил свою депортацию, были лица, совершившие сексуальные преступления, грабежи, мошенничества, поджоги и домашнее насилие.
Из-за этого британские власти намерены пойти на радикальные меры. Во-первых, вместимость спецприемников Campsfield и Haslar будет утроена (суммарно до 1000 мест), что увеличит общую емкость системы до 3440 мест — максимума почти за десятилетие.
Во-вторых, 30 июня правительство представит законопроект, который ограничит возможности мигрантов блокировать депортацию с помощью законов о правах человека и современном рабстве. В частности, будет ликвидирована двухступенчатая система апелляций, затягивающая процессы на годы. Кроме того, Лондон удвоит бюджет на обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства — с 681 млн фунтов стерлингов до 1,33 млрд фунтов к 2028–2029 годам, а штат профильной службы вырастет с 4,5 тыс. до 7,3 тыс. сотрудников.
Всего с момента прихода к власти нового правительства в июле 2024 года из Великобритании уже выслали около 70 тысяч человек (из них 10 тысяч — иностранные преступники), что на 41% больше показателей предыдущего аналогичного периода.
Ужесточение миграционного законодательства является частью долговременной политики британских властей. Например, ещё в марте 2023 года министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман представила законопроект, который обязывал выдворять незаконно прибывших лиц, причём просить убежища они могли только после выдворения, находясь за границей. Этот «Билль о незаконных мигрантах» стал самой жёсткой попыткой правительства справиться с наплывом мигрантов, пересекающих Ла-Манш. При этом Великобритания является участником Европейской конвенции по правам человека, что, как признавала сама министр Браверман, могло создавать трудности для нового законодательства.
На протяжении последних лет Лондон активно ищет способы противодействия нелегальной миграции. Одним из таких способов стало предложение о переправке нелегалов в Руанду на время рассмотрения их заявок на убежище, однако этот план столкнулся с юридическими трудностями и критикой правозащитников. В мае 2025 года премьер-министр Кир Стармер заявил, что будут создаваться «центры возвращения» в третьих странах для лиц, которым отказано в убежище, чтобы сократить число мигрантов и ужесточить правила получения вида на жительство. В 2024 году, The Times сообщало, что Великобритания ведёт переговоры с несколькими странами, включая Армению, Кот-д'Ивуар, Коста-Рику и Ботсвану, об отправке туда нелегальных мигрантов по аналогии со схемой договорённостей с Руандой.
Великобритания также сталкивается с проблемой "профессиональных пособников" — юристов, которые помогают нелегальным мигрантам фабриковать ложные основания для получения убежища. В августе 2023 года в стране было объявлено о создании специального межведомственного подразделения (Professional Enablers Taskforce — PET) для выявления и привлечения к суду таких юристов. Законодательство было ужесточено, и максимальное наказание за такую деятельность может достигать пожизненного срока. Это свидетельствует о комплексном подходе правительства к проблеме, охватывающем как ужесточение мер выдворения, так и борьбу с теми, кто помогает мигрантам обходить закон.