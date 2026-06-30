Индустрия красоты и здоровья переживает одну из самых масштабных трансформаций за последние десятилетия. Если раньше рынок был сосредоточен на коррекции возрастных изменений и внешних проявлений старения, то сегодня фокус смещается на поддержание здоровья и качества жизни. Красота все чаще рассматривается не как цель, а как следствие комплексной работы с организмом. Именно это изменение становится одной из центральных тем, посвященных новым подходам к здоровью, долголетию и качеству жизни. Эксперты все чаще обсуждают, как косметология, pro-age-программы, wellness-технологии, функциональное питание и персонализированная медицина постепенно объединяются в единую экосистему, которую называют новой экономикой здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Экспертный совет UNATUNA Фото: Экспертный совет UNATUNA

Время активного долголетия

По данным McKinsey, мировой рынок велнесс сегодня превышает $2 трлн и продолжает расти на 5–10% ежегодно. При этом сегмент longevity (увеличение продолжительности жизни человека при сохранении ее качества) становится одним из самых быстрорастущих направлений отрасли. Эксперты связывают это не только с развитием технологий, но и с фундаментальным изменением потребительского поведения. Современный человек впервые в истории начинает воспринимать здоровье как актив, которым можно и нужно управлять. Если раньше инвестициями в будущее считались образование, недвижимость или финансовые инструменты, то сегодня все больше людей инвестируют в собственное здоровье: проходят регулярные чекапы, отслеживают биомаркеры, контролируют сон, физическую активность, корректируют питание и уделяют внимание нутритивной поддержке.

В России эти изменения находят отражение в профессиональной среде. С 1 сентября 2026 года планируется введение новой медицинской специальности — врач по медицине здорового долголетия. Процесс перехода к медицине долголетия уже начался и становится частью повседневной клинической практики.

Как меняется медицина: от экстренной помощи к профилактике

Раньше подход к здоровью был реактивным, то есть ориентированным на лечение заболеваний. Сегодня все больше внимания уделяется ранним предикторам, оценке факторов риска и профилактике. В центре внимания оказываются образ жизни, питание, качество сна, уровень стресса, физическая активность, дефициты витаминов и микроэлементов. Современный врач работает не только с диагнозом, но и с траекторией здоровья пациента на годы вперед.

Красота как отражение состояния организма

На этом фоне классическая бьюти-модель перестает быть самодостаточной. Еще десять лет назад эстетическая медицина строилась вокруг внешних изменений: улучшить качество кожи, скорректировать возрастные изменения, устранить отдельные несовершенства. Сегодня стало ясно, что внешний вид — это отражение внутренних процессов организма. Невозможно поддерживать молодость только косметологическими процедурами без работы с белковым статусом, дефицитами витаминов и минералов, ЖКТ, гормональным балансом и состоянием нервной системы. Фактически индустрия красоты становится частью более широкой экосистемы — экономики здоровья.

Почему активное долголетие — это не только про молодость

Долголетие больше не воспринимается как попытка победить возраст. Речь идет о другом — о том, как сохранить эмоциональную устойчивость, физическую форму, когнитивные функции и способность жить активно вне зависимости от цифр в паспорте.

Для UNATUNA, бренда, работающего на стыке нутрициологии, превентивной медицины и beauty, эти изменения особенно заметны. Еще несколько лет назад покупатели чаще приходили за каким-либо конкретным компонентом — магнием, кальцием, биотином или коллагеном. Сегодня их интересует другое: как улучшить качество сна, повысить уровень энергии, снизить влияние стресса. Потребителя все меньше интересуют отдельные ингредиенты и все больше научно обоснованная стратегия заботы о здоровье, в которой концепция активного долголетия воспринимается как управление ресурсами организма. Именно поэтому растет рынок БАДов, генетических тестов, чекапов, умных колец и часов, протоколов сна, приложений для медитаций. И это принципиально меняет правила игры.

Новая роль врача и нутрициолога

По оценкам Precedence Research,мировой рынок персонализированной медицины к 2034 году может превысить 1 трлн долларов. Это означает, что в ближайшие годы индивидуальные программы питания, нутритивной поддержки и профилактики возрастных изменений станут не исключением, а новым стандартом. И, конечно, это требует совершенно другого подхода — мультидисциплинарного.

Команды специалистов, в которые объединяются врач, нутрициолог, психолог, специалист по физической активности и другие эксперты, будут формировать рынок ближайших десятилетий. Для индустрии здоровья это не очередной тренд, а фундаментальная смена парадигмы.

Здоровье и красота

Красота больше не существует отдельно от здоровья. Философия активного долголетия формирует новую культуру здоровья, в которой профилактика важнее лечения, а качество жизни — главный показатель эффективности. Именно в этой парадигме развивается бренд UNATUNA, создавая нутрицевтики нового поколения, основанные на принципах превентивной медицины и современных научных подходах к управлению здоровья. И, похоже, эта идея станет одной из определяющих для индустрии в XXI веке.

Подготовила Марина Архипова