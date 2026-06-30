Чувственность, креатив и технологии

Шесть лет назад основатель бренда Bo&Zhur с уральским характером и французским шармом Олеся Бондарева решилась превратить свое хобби по конструированию ароматов в красивый бизнес. Сегодня в бренд-лаборатории создаются не только многогранные нишевые парфюмы, но и эксклюзивные «корпоративные» интерьерные ароматы, уходовая косметика в персональной упаковке и стильные кастом-аксессуары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Пономарчук Фото: Алексей Пономарчук

Bo&Zhur знают и любят по всей России. С чего началась история бренда?

Много лет мы с мужем занимаемся бизнесом в сфере снабжения ресторанов всем необходимым для их повседневной деятельности. Но в какой-то момент я стала настолько часто слышать от клиентов-рестораторов: «Олеся, нам нужны ароматы!», что подумала и решила развивать эту тему. Новое с точки зрения бизнеса направление и с детства мое любимое увлечение — почему бы и «да»? Я всегда любила сочинять ароматы. Помню, как девчонкой наносила «Ангел» Тьерри Мюглера, добавляла капельку элегантной классики «Лаура Биаджотти» и… вызывала огромнейший интерес у окружающих: «Что это за духи?» По сути, Bo&Zhur стал продолжением этих детских игр, только на профессиональном уровне. Поначалу я так увлеклась исследованиями тонкого мира текстур и ароматов, активно экспериментируя с маслами из Америки и Европы, что мой дом стал походить на парфюмерную фабрику. Параллельно на пути начали встречаться нужные люди — технологи по производству, известные площадки и концерны с огромными мощностями. И в 2020 году вышли в свет первые продукты — парфюмированные крем и мыло Bo&Zhur, которые тут же оказались частью ресторанных концепций сервиса.

Но ваш профессиональный интерес вышел за рамки только косметических средств?

Да, помимо пяти нишевых парфюмов в коллекции бренда, линейки уходовых средств «Табак/Ваниль», «Пряные специи», «Махагони/Ветивер» для ресторанов и личного пользования, в Bo&Zhur появилась опция создания эксклюзивного аромата для бизнеса, в основе которого лежит ассоциация с определенным местом. Сегодня мне очень интересно сотрудничество с отелями.

Помогаете развивать эмоциональный маркетинг?

Можно называть это как угодно, но для меня очень ценно быть причастной к созданию символов уникальной атмосферы бренда на уровне эмоций, ощущений, памяти. Интерьер, сервис, приветственный кофе или лимонад и… приятный аромат в лобби: первое соприкосновение гостя с отелем очень важно. Человек непременно захочет вернуться туда, где испытывал приятные эмоции. Это безумно увлекательная, хоть и непростая задача — создавать универсальные агендерные ароматы, стильные, неординарные, которые будут отражать и усиливать концепцию отеля, максимально точно и тонко передавать его ценности. Мы с командой изучаем стилистику, атмосферу, историю, даже локацию, ищем и находим варианты, которые отрабатываем совместно с отелем, чтобы по итогу все получилось аутентично, качественно, на профессиональном уровне: от интерьерного аромата в общественных зонах до оснащения номеров косметическими средствами — миниатюрами, индивидуальными наборами по 30–100 мл и классическими флаконами с настенным антивандальным креплением. Естественно, в сердце каждого продукта —эксклюзивная формула корпоративного аромата, который может деликатно интерпретироваться. Например, в лобби он звучит богемно, а в бильярдной более брутально, но при этом аромат остается стилистически единым, запоминающимся и узнаваемым.

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Древесные, цитрусовые, восточные — как из ольфакторного многообразия рождается уникальная композиция?

Я всегда относилась к ароматам как к чему-то большему, чем просто к парфюмерной композиции. Никогда не делала и не буду делать реплики известных ароматов. Есть понятные базы, к которым я обязательно добавляю авторскую изюминку. Например, смешав однажды кирзовую кожу с амброй, я получила нереально красивый, дорогой парфюм, который к тому же на каждом человеке раскрывается по-своему благодаря мускусу в составе. Люблю древесные ноты — сосну, кедр, можжевельник, но могу «увести в глубокий лес», добавив к ним мягкой пихты. А недавно из трех своих «старых», то есть первых парфюмов, которые показались мне как будто уже обыденными, я создала новый: добавила бергамота, сочного инжира и зелени. Получился аромат роскошного отдыха на красивом морском курорте, где на променаде гуляют дамы в длинных вечерних платьях. Каждое новое рождение аромаформулы в моей голове — это внутреннее знание «как надо», способность чувствовать и понимать игру нот на уровне подсознания. Сейчас, например, в фокусе моего внимания сотрудничество с сетевыми отелями на Алтае. Как ассоциировать эту сильную, самобытную, очень красивую территорию? Создать аромат, в котором будет слышно все великолепие природы: горы, воздух, массивный дуб и колоритный сандал.

Персонализация бренда через кастомизацию — это новое амплуа Bo&Zhur?

Да, мы с командой помогаем брендам, будь то ресторан, фитнес-центр или отель, решить вопросы с корпоративными подарками и концептуальным мерчем. Реализацию идей нам доверяют уже более 100 партнеров в более чем 20 городах России. Среди локальных брендов — Pilates RCC и Русская медная компания, Падел Арена RCC и Академия Единоборств РМК, Велнес-клуб «Тихвинь» и FORUM Group, парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко» и клиники стоматологии, а также известные рестораны the BARBARA, Breadway, Gavi, «Сыроварня», «Высота 5342», «Итальянцы». По факту мы высвобождаем время партнеру и берем на себя весь спектр работ — от задумки и детальной разработки идеи до реализации. Это могут быть новые форматы интерьерных решений — свечи с эксклюзивным ароматом или тематические подсвечники, кастомизированные ракетки для игроков в падел, шахматы ручной работы для интеллектуалов или спортивная сумка с выгравированным на итальянской коже Brunello Cucinelli логотипом компании. Людей мало чем можно удивить, но их можно влюбить, деликатно приучить к пространству классным сервисом, полезными аксессуарами и, конечно, ароматами.

Беседовала Наталья Каплун