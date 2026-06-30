Слово редактора

Кажется, еще совсем недавно индустрия красоты обещала нам мгновенные результаты и быстрые решения. Сегодня фокус сместился. На первый план выходит не борьба с возрастом, а умение проживать каждый этап жизни активно, осознанно и в гармонии с собой. Именно поэтому главной темой июньского номера мы выбрали longevity — концепцию активного долголетия, которая давно перестала быть исключительно медицинским термином и превратилась в новую философию жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Никулина Фото: Вероника Никулина

Современный подход к красоте все чаще начинается не с косметички, а с понимания потребностей собственного организма. Сон, питание, физическая активность, управление стрессом, превентивная диагностика и интегративная медицина становятся не менее важными составляющими привлекательности, чем инновационные процедуры и косметические новинки.

В этом выпуске мы собрали мнения экспертов, врачей, основателей клиник и брендов, которые рассматривают здоровье и красоту как единую систему. Они рассказывают о том, как меняются представления о возрасте, какие технологии действительно работают и почему инвестиции в качество жизни сегодня становятся самым разумным капиталовложением.

Вместе с тем мы не забываем и о привычных удовольствиях: в номере вас ждут обзоры новинок бьюти-индустрии и идеи делового летнего гардероба для женщин, которые ценят стиль не меньше, чем внутренний баланс.

Пожалуй, настоящее долголетие начинается именно там, где забота о себе перестает быть обязанностью и становится образом жизни.

Марина Архипова