Участник СВО пойдет самовыдвиженцем на выборы в Госдуму от Хакасии

Первым кандидатом, подавшим заявление на участие в выборах депутата Госдумы РФ в Хакасском одномандатном округе №40, стал Игорь Арчимаев. Об этом говорится в сообщении избирательной комиссии Республики Хакасия.

Военный врач и участник СВО Игорь Арчимаев пойдет самовыдвиженцем. В этом качестве он должен собрать в свою поддержку 11,8 тыс. подписей избирателей.

Ранее КПРФ выдвинула своим кандидатом в этом округе руководителя партийной фракции в верховном совете Хакасии Валерия Старостина. «Единая Россия» на своем съезде 28 июня утвердила кандидатуру Александра Штыгашева, курирующего социальные проекты «Русала» в Хакасии.

Выдвижение кандидатов завершится 11 июля.

Валерий Лавский