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В Индии из-за наводнений пострадали более 22 тыс. человек

Многодневные ливни привели к наводнениям в индийских штатах Ассам и Аруначал-Прадеш. Во втором штате погибли три человека. В общей сложности из-за непогоды пострадали 22,12 тыс. местных жителей, сообщает Hindustan Times.

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Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: AP / Rafiq Maqbool

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

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Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: AP / Rafiq Maqbool

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Наводнения затронули шесть районов. В округе Дхемаджи зафиксировано больше всего пострадавших — 15,4 тыс. человека. Местные власти заявили, что паводковые воды затопили 96 деревень и повредили около 1,69 тыс. га сельскохозяйственных земель. Там же обрушилась часть железнодорожного моста, построенного в 1965 году.

Людей, потерявших жилье, размещают в лагерях временного пребывания. Наводнение также затронуло более 48 тыс. животных. Синоптики предупредили, что с 28 июня по 1 июля также ожидаются ливни с грозами, что может привести к новым оползням и наводнениям.

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