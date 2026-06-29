В Индии из-за наводнений пострадали более 22 тыс. человек

Многодневные ливни привели к наводнениям в индийских штатах Ассам и Аруначал-Прадеш. Во втором штате погибли три человека. В общей сложности из-за непогоды пострадали 22,12 тыс. местных жителей, сообщает Hindustan Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: AP / Rafiq Maqbool Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Следующая фотография 1 / 9 Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: AP / Rafiq Maqbool Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters Фото: SahibaВ Chawdhary / Reuters

Наводнения затронули шесть районов. В округе Дхемаджи зафиксировано больше всего пострадавших — 15,4 тыс. человека. Местные власти заявили, что паводковые воды затопили 96 деревень и повредили около 1,69 тыс. га сельскохозяйственных земель. Там же обрушилась часть железнодорожного моста, построенного в 1965 году.

Людей, потерявших жилье, размещают в лагерях временного пребывания. Наводнение также затронуло более 48 тыс. животных. Синоптики предупредили, что с 28 июня по 1 июля также ожидаются ливни с грозами, что может привести к новым оползням и наводнениям.