В Индии из-за наводнений пострадали более 22 тыс. человек
Многодневные ливни привели к наводнениям в индийских штатах Ассам и Аруначал-Прадеш. Во втором штате погибли три человека. В общей сложности из-за непогоды пострадали 22,12 тыс. местных жителей, сообщает Hindustan Times.
Наводнения затронули шесть районов. В округе Дхемаджи зафиксировано больше всего пострадавших — 15,4 тыс. человека. Местные власти заявили, что паводковые воды затопили 96 деревень и повредили около 1,69 тыс. га сельскохозяйственных земель. Там же обрушилась часть железнодорожного моста, построенного в 1965 году.
Людей, потерявших жилье, размещают в лагерях временного пребывания. Наводнение также затронуло более 48 тыс. животных. Синоптики предупредили, что с 28 июня по 1 июля также ожидаются ливни с грозами, что может привести к новым оползням и наводнениям.