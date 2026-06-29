Четвертый кандидат подал заявление об участии в выборах главы Тувы

Число претендентов на пост главы Тувы выросло до четырех. Документы в избирательную комиссию республики в качестве кандидата от ЛДПР представил Егор Чистяков, говорится в сообщении избиркома.

Господин Чистяков является директором Кызылского транспортного техникума. Его выдвинула конференция регионального отделения (РО) партии, состоявшаяся 20 июня.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее заявления об участии в предстоящих в сентябре выборах подали действующий глава региона Владислав Ховалыг («Единая Россия»), секретарь совета РО партии «Новые люди» Артыш Иргит и первый секретарь рескома КПРФ, депутат верховного хурала Лодой-Дамба Куулар.

Срок подачи документов истекает в 18:00 8 июля.

Валерий Лавский