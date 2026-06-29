Суд разрешил «Баден-Бадену» открыть бассейны на «Шарташ-пляже» в Екатеринбурге
Арбитражный суд Свердловской области разрешил компании «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны на «Шарташ-пляже» и проводить на его территории строительные и реконструкционные работы. Соответствующее решение суд принял по ходатайству основателя Baden Family Евгения Кононова. Об этом говорится в материалах дела.
Фото: «Шарташ пляж» / vk.com
Кроме того, суд снял запрет на государственную регистрацию перехода прав на земельные участки на улице Отдыха, где расположен комплекс.
Напомним, «Шарташ пляж» открылся в конце июля 2023 года, но вскоре администрация Екатеринбурга заявила, что разрешение на строительство не выдавалось. Прокуратура Свердловской области считала бассейны самовольными постройками и добивалась их сноса через суд. В том же месяце суд запретил эксплуатировать бассейны, а также объекты, построенные на ул. Отдыха.
В феврале 2026 года суд отказался признавать бассейны самовольной постройкой. Решение в этой части вступило в законную силу, поэтому суд пришел к выводу, что дальнейший запрет на эксплуатацию бассейнов и проведение работ больше не требуется.