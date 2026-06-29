Позиция России по Украине известна еще с 2024 года, когда президент Владимир Путин выступил в МИДе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений»,— пояснил господин Песков на брифинге. По поводу нынешней ситуации на фронте представитель президента отметил, что «динамика красноречива» и придает уверенности, что все цели спецоперации будут достигнуты.

«Все направления, по которым идут продвижения вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты»,— напомнил Дмитрий Песков. Как уточнял президент накануне, до Сум российской армии осталось 10,5 км, до Славянска — 8-9 км. Также вооруженные силы страны вплотную подошли к Доброполью в ДНР, под контролем находится 96% Константиновки, а в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тыс.

Во время выступления в МИД России в июне 2024 года Владимир Путин обозначил конкретные условия для начала мирного урегулирования по Украине. Среди них — отказ Украины от вступления в НАТО, а также вывод ВСУ с территории новых российских регионов.