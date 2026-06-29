Песков отказался оценивать эмоциональную тональность заявлений Зеленского
Кремль не будет давать оценок эмоциональной тональности заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Что касается эмоциональной тональности заявлений (Владимира.—“Ъ”) Зеленского, то не нам давать такую оценку. Пусть это делают специалисты или вы — журналисты»,— сказал господин Песков на брифинге.
19 июня президент Украины заявил, что расположенные в Белоруссии ретрансляторы направляют российские дроны по целям на Украине. Он утверждал, что ВСУ нанесут по ним удар, если Минск не уберет их в ближайшую неделю. 22 июня господин Зеленский заявил, что устройства уже демонтированы.
25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о недавнем обсуждении ситуации с ретрансляторами с представителями украинского президента. Президент России Владимир Путин говорил, что заявления украинской стороны в Белоруссии паники не вызывают.
В Кремле не считают Владимира Зеленского легитимным, а его предложения по урегулированию конфликта — неправдивыми, абсурдными, эфемерными и представляющими фатальную ошибку. Позицию Кремля неоднократно комментировал Дмитрий Песков, заявляя, что не может быть и речи об ударах по атомной инфраструктуре, вопреки заявлениям украинского президента. В Кремле также считают, что Зеленский должен поменять позицию и захотеть мира, а если европейские страны смогут его к этому склонить, то «честь им и хвала».