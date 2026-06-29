Песков отказался оценивать эмоциональную тональность заявлений Зеленского

Кремль не будет давать оценок эмоциональной тональности заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается эмоциональной тональности заявлений (Владимира.—“Ъ”) Зеленского, то не нам давать такую оценку. Пусть это делают специалисты или вы — журналисты»,— сказал господин Песков на брифинге.

19 июня президент Украины заявил, что расположенные в Белоруссии ретрансляторы направляют российские дроны по целям на Украине. Он утверждал, что ВСУ нанесут по ним удар, если Минск не уберет их в ближайшую неделю. 22 июня господин Зеленский заявил, что устройства уже демонтированы.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о недавнем обсуждении ситуации с ретрансляторами с представителями украинского президента. Президент России Владимир Путин говорил, что заявления украинской стороны в Белоруссии паники не вызывают.