Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно встречался в Минске с представителями украинского президента Владимира Зеленского. На встрече обсуждалась ситуация с ретрансляторами на белорусско-украинской границе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая"», — отметил президент Белоруссии (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).

Как подчеркнул Александр Лукашенко, Владимир Зеленский ответил ему на это заявление. По словам белорусского лидера, Киев понимает, что Минск нельзя втягивать в конфликт. Помимо этого, господин Лукашенко призвал Украину договариваться по-человечески, а не «пылить и кричать». По словам белорусского президента, «не надо пытаться в морду по-русски ударить».