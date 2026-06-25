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Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно встречался в Минске с представителями украинского президента Владимира Зеленского. На встрече обсуждалась ситуация с ретрансляторами на белорусско-украинской границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая"», — отметил президент Белоруссии (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).

Как подчеркнул Александр Лукашенко, Владимир Зеленский ответил ему на это заявление. По словам белорусского лидера, Киев понимает, что Минск нельзя втягивать в конфликт. Помимо этого, господин Лукашенко призвал Украину договариваться по-человечески, а не «пылить и кричать». По словам белорусского президента, «не надо пытаться в морду по-русски ударить».

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