Кто возглавлял НАТО

С 1952 года генсеками НАТО поработали 14 человек (не считая врио). Чаще всего на этот пост назначались нидерландские политики (4 раза), британцы (3 раза) и бельгийцы (2). По одному разу НАТО возглавляли представители Дании, Испании, Италии, Норвегии и Германии. У четверых генсеков был опыт работы премьер-министром.

Первый генеральный секретарь НАТО Гастингс Исмей (1952–1957) ранее работал британским министром по делам Содружества.

Его преемник Поль-Анри Спаак (1957–1961) — бывший премьер-министр Бельгии и председатель Европарламента.

Генсек НАТО Дирк Стиккер (1961–1964) ранее был главой МИД Нидерландов и постпредом в Североатлантическом совете.

Следующим генсеком был итальянский дипломат Манлио Брозио (1964–1971), бывший посол Италии во Франции.

Пятый генсек НАТО, экс-глава МИД Нидерландов Йозеф Лунс (1971–1984), рекордсмен по пребыванию на этом посту (13 лет).

Его преемник — бывший министр обороны и экс-глава МИД Великобритании Питер Каррингтон (1984–1988).

Единственным немцем во главе альянса был экс-глава МИД ФРГ Манфред Вёрнер (1988–1994).

Экс-глава МИД Бельгии Вилли Клас пробыл на посту генсека рекордно мало — всего год (1994–1995)

Девятый генсек Хавьер Солана (1995–1999) перешел в НАТО с поста главы МИД Испании.

Следующим руководителем альянса был экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон (1999–2003).

Его преемником стал экс-глава МИД Нидерландов Яп де Хоп Схеффер (2004–2009).

В 2009–2014 годах НАТО возглавлял бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

13-м генсеком в течение 10 лет был бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг (2014–2024).

С 2024 года альянс возглавляет экс-глава правительства Нидерландов Марк Рютте.