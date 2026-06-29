Новая семейная налоговая выплата в России составляет в среднем 30 тыс. рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение ежегодной семейной налоговой выплаты является частью более широкой системной политики, направленной на повышение качества жизни семей с детьми, улучшение демографической ситуации и снижение налоговой нагрузки на домохозяйства. Эти меры были предложены президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 года в рамках совершенствования налоговой системы и вступили в силу с 1 января 2026 года. Предполагается, что выплата затрагивает семьи с невысокими доходами, для которых фактическая ставка НДФЛ снижается с 13% до 6%.

Эта инициатива, затрагивающая более 4 миллионов семей и почти 11 миллионов детей, также связана с введением прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако, в отличие от прогрессивной шкалы, которая повышает налоги для высокодоходных категорий населения, семейная выплата направлена на целевую поддержку наименее обеспеченных семей с детьми. Кроме того, данная мера является одним из инструментов борьбы с бедностью, так как направлена на увеличение доходов населения.

Заявления на получение выплаты за 2025 год можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал Госуслуг, в Социальном фонде или МФЦ. При определении права на выплату также учитываются возраст детей (до 18 лет, или до 23 для студентов очной формы обучения), отсутствие долгов по алиментам и соответствие имущественным критериям. В бюджете на эту меру предусмотрено около 119 млрд рублей.