Новая семейная налоговая выплата в России составляет в среднем 30 тыс. рублей
Средний размер новой семейной налоговой выплаты составил около 30 тыс. руб. по итогам первого месяца реализации меры. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
«В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ»,— отметили в ведомстве. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по сниженной ставке 6%. Разница возвращается заявителю. Правила позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. При этом сумма выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу, образованию и другим основаниям. Обратиться за выплатой по итогам 2025 года можно до 1 октября 2026 года, уточнили в СФР.
С 1 июня работающие родители, которые воспитывают двух и более детей и имеют средние доходы не более 1,5 прожиточных минимумов, получили право на возврат большей части НДФЛ, уплаченного в предыдущем году. 10 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российские семьи уже подали более 1,6 млн заявок на получение выплаты. Всего, по словам чиновницы, средства смогут получить более 4 млн семей.
Введение ежегодной семейной налоговой выплаты является частью более широкой системной политики, направленной на повышение качества жизни семей с детьми, улучшение демографической ситуации и снижение налоговой нагрузки на домохозяйства. Эти меры были предложены президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 года в рамках совершенствования налоговой системы и вступили в силу с 1 января 2026 года. Предполагается, что выплата затрагивает семьи с невысокими доходами, для которых фактическая ставка НДФЛ снижается с 13% до 6%.
Эта инициатива, затрагивающая более 4 миллионов семей и почти 11 миллионов детей, также связана с введением прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако, в отличие от прогрессивной шкалы, которая повышает налоги для высокодоходных категорий населения, семейная выплата направлена на целевую поддержку наименее обеспеченных семей с детьми. Кроме того, данная мера является одним из инструментов борьбы с бедностью, так как направлена на увеличение доходов населения.
Заявления на получение выплаты за 2025 год можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал Госуслуг, в Социальном фонде или МФЦ. При определении права на выплату также учитываются возраст детей (до 18 лет, или до 23 для студентов очной формы обучения), отсутствие долгов по алиментам и соответствие имущественным критериям. В бюджете на эту меру предусмотрено около 119 млрд рублей.