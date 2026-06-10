Голикова: новую семейную налоговую выплату смогут получить более 4 млн семей

Новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 11 млн детей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Она также рассказала, что российские семьи уже подали более 1,6 млн заявок на получение выплаты. Татьяна Голикова напомнила, что родители двух и более детей таким образом могут вернуть часть уплаченного в прошедшем году налога с заработков, если среднедушевой доход в семье — менее полутора прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

На текущий момент семейные выплаты переведены более чем 293 тыс. граждан, в семьях которых воспитываются свыше 680 тыс. детей, добавила вице-премьер. Она напомнила, что обратиться за выплатой по итогам 2025 года можно до 1 октября 2026 года.

Владимир Путин рассказал, что за 10 дней около 1,5 млн россиян подали заявления на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ. По его словам, выплаты уже начали поступать на счета родителей.

С 1 июня работающие родители, которые воспитывают двух и более детей и имеют невысокие доходы, получили право на возврат большей части НДФЛ, уплаченного в предыдущем году. Если семью признают нуждающейся, налог пересчитывают по сниженной ставке 6%. Льгота доступна в том числе для усыновителей и опекунов.