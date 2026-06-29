Июнь 2026 года в Екатеринбурге может стать самым влажным в истории

В Свердловской области ожидается значительное увеличение количества осадков в конце июня-начале июля, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Дожди будут сильными в начале недели, а погода прохладной: над Зауральем формируется циклон, который отделяет тепло над Западной Сибирью от сравнительно холодного воздуха над Уралом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В период с понедельника по среду прогнозируется от 30 до 60 мм дождей по территории региона. В зоне Нижнего Тагила — Кушвы количество осадков может превысить 80 мм. «Если учесть, что к настоящему моменту по области уже выпало две-три месячные нормы, такая существенная прибавка количества осадков может привести к дождевым паводкам»,— говорится в сообщении.

В Екатеринбурге основные дожди ожидаются вечером понедельника и в ночь на вторник; за текущий месяц город получил уже 150 мм осадков. Этот показатель является четвертым по величине с начала наблюдений. До достижения исторического максимума июня 1986 года (168 мм) осталось 18 мм. Если прогнозы осадков на ближайшие дни оправдаются, то текущий месяц может стать самым влажным в истории метеонаблюдений.

В Екатеринбурге днем 29 июня установится температура +15°..+17°, будет пасмурно с дождем, ветер северо-западный, северный, 3-8 м/с, во второй половине дня порывы до 12 м/с. Во вторник, 30 июня, ночью +14°, днем +21°, ночью 1 июля +12°, днем +23°. В четверг ночью +14°, днем +21°, в пятницу — ночью +15°, днем +23°. На выходных дожди могут прекратиться, возможно возвращение жары. Ночью субботы ожидается +15°, днем +25°, в воскресенье — ночью +15°, днем +26°.

Ирина Пичурина