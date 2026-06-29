В Кремле оценили деятельность Лантратовой на посту омбудсмена

Яна Лантратова многое успела в должности уполномоченного по правам человека в России. Сегодня президент Владимир Путин встретится с ней впервые в новой роли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова — и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь»,— рассказал господин Песков на брифинге.

37-летняя Яна Лантратова была кандидатом на пост омбудсмена от «Справедливой России». Она сменила в этой должности Татьяну Москалькову. Срок полномочий госпожи Москальковой истек 22 апреля, по закону быть уполномоченным по правам человека более двух сроков подряд нельзя.