В Кремле оценили деятельность Лантратовой на посту омбудсмена
Яна Лантратова многое успела в должности уполномоченного по правам человека в России. Сегодня президент Владимир Путин встретится с ней впервые в новой роли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Яна Лантратова
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова — и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь»,— рассказал господин Песков на брифинге.
37-летняя Яна Лантратова была кандидатом на пост омбудсмена от «Справедливой России». Она сменила в этой должности Татьяну Москалькову. Срок полномочий госпожи Москальковой истек 22 апреля, по закону быть уполномоченным по правам человека более двух сроков подряд нельзя.
Кандидатура Яны Лантратовой, которую выдвинула партия «Справедливая Россия», была поддержана «Единой Россией». Перед назначением она обещала сосредоточиться на поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, а также на укреплении института региональных уполномоченных. В числе своих приоритетов она также назвала работу с военнопленными, защиту прав граждан на приграничных и новых территориях, развитие федеральной государственной информационной системы УПЧ, правовое просвещение и профилактику деструктивных явлений в молодежной среде.
Предыдущий омбудсмен Татьяна Москалькова, срок полномочий которой истёк в апреле, занимала этот пост с 2016 года. За время её работы количество обращений в аппарат уполномоченного по правам человека значительно возросло, что она связала с показателем доверия граждан. Москалькова подчёркивала, что институт омбудсмена отошёл от политизации и сосредоточился на проблемах людей. При ней активно обсуждались вопросы расширения полномочий региональных уполномоченных, включая право знакомиться с материалами уголовных дел и беспрепятственно посещать места принудительного содержания.