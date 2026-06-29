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В Кремле оценили деятельность Лантратовой на посту омбудсмена

Яна Лантратова многое успела в должности уполномоченного по правам человека в России. Сегодня президент Владимир Путин встретится с ней впервые в новой роли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Яна Лантратова

Яна Лантратова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Яна Лантратова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова — и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь»,— рассказал господин Песков на брифинге.

37-летняя Яна Лантратова была кандидатом на пост омбудсмена от «Справедливой России». Она сменила в этой должности Татьяну Москалькову. Срок полномочий госпожи Москальковой истек 22 апреля, по закону быть уполномоченным по правам человека более двух сроков подряд нельзя.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Кандидатура Яны Лантратовой, которую выдвинула партия «Справедливая Россия», была поддержана «Единой Россией». Перед назначением она обещала сосредоточиться на поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, а также на укреплении института региональных уполномоченных. В числе своих приоритетов она также назвала работу с военнопленными, защиту прав граждан на приграничных и новых территориях, развитие федеральной государственной информационной системы УПЧ, правовое просвещение и профилактику деструктивных явлений в молодежной среде.

Предыдущий омбудсмен Татьяна Москалькова, срок полномочий которой истёк в апреле, занимала этот пост с 2016 года. За время её работы количество обращений в аппарат уполномоченного по правам человека значительно возросло, что она связала с показателем доверия граждан. Москалькова подчёркивала, что институт омбудсмена отошёл от политизации и сосредоточился на проблемах людей. При ней активно обсуждались вопросы расширения полномочий региональных уполномоченных, включая право знакомиться с материалами уголовных дел и беспрепятственно посещать места принудительного содержания.

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