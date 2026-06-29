Спасатели нашли лодку пропавших красноярских туристов

Спасатели обнаружили лодки и вещи двух туристов, которые пропали при сплаве по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе Красноярского края. Поиски пропавших продолжаются, сообщает ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным полиции, пара прибыла из Красноярска для сплава. Предварительно установлено, что пропавшие еще 20 июня должны были начать сплав по реке на двух лодках. Однако до сих пор они не вышли на связь.

Уточняется, что красноярцы работали в логистической компании. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали о том, что в ходе поисков было обследовано 58 км берегов линии и 40 тыс. кв. м дна реки эхолотом.

Александра Стрелкова