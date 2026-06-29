Горводоканал: каждый день работаем для горожан

Вчера, 28 июня, новосибирцы отметили 133-ю годовщину своего любимого города. Девизом праздника стал слоган «Новосибирск – перекресток мира». В этот день Центральная площадь превратилась в огромное выставочное пространство, где пересекались экспозиции современной и ретроспецтехники, выступали новосибирские артисты и музыканты, работали разнообразные семейные площадки, где были представлены различные городские службы, сотрудники которых каждый день трудятся над созданием комфортной городской среды для всех горожан.

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

На тематической площадке Новосибирского «Горводоканала» гости праздника могли увидеть, как создается чистая вода, которой мы каждый день пользуемся в наших домах. В качестве экскурсоводов в этот день у стендов предприятия работали ведущие специалисты организации. В рамках короткой экскурсии для мэра Новосибирска Максима Кудрявцева директор Горводоканала Юрий Похил отметил, что «Горводоканал» сегодня – это современное, технологичное, стабильно работающее предприятие. «Мы делаем дело»,– подчеркнул Юрий Николаевич. В том, что специалисты Горводоканала знают свое дело, новосибирцы убеждаются каждый день – вода поступает в городские квартиры круглосуточно и бесперебойно.

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Заместитель главного технолога Сергей Коваленко подробно объяснил, что происходит с водой с того момента, как она попадает в систему водозабора и до ее возвращения в Обь. Он уточнил, что система водоснабжения и водоотведения по размеру занимает третье место в стране после Москвы и Петербурга. «Мы подаем воду не только жителям Новосибирска, включая Академгородок, Пашино, Левые и Правые Чемы, но также обслуживаем город Обь, Кольцово, Краснообск, Раздольное и ряд других пригородных поселений. Перед тем как попасть в водопровод, вода проходит несколько этапов очистки, включая хлорирование и обработку ультрафиолетом. Система очистки сточных вод также многоступенчатая. Сначала воду очищают от крупных фракций, попадающих в канализацию, затем от мелких, типа песка. После этого вода проходит через отстойники и аэротенки, затем обрабатывается с помощью ультрафиолета. В итоге в реку вода попадает более чистая, чем та, которую мы забираем»,– рассказал Сергей Коваленко.

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Что касается осадков, которых образуется 4 тонны в стуки, то они уплотняются, обезвоживаются и складируются на специальных площадках.

Справка Общая протяженность водопроводных сетей – 2263 км. Ежесуточная подача воды – 500 тыс. куб. м. Общая длина системы водоотведения – 1645 км. Производительность очистных сооружений – порядка 600 тыс. куб. м в сутки.

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Начальник службы диагностики Александр Гранкин работает в Горводоканале уже 27 лет, 20 из них возглавляет Службу диагностики сетей. На Дне города Служба диагностики показала передвижную лабораторию для поиска утечек и засоров на водопроводных сетях и все виды оборудования для этих целей, в том числе и приборы для телеметрии. «Мы работаем в рамках плановых работ, выявляем дефекты, сколы, трещины труб в сетях. Также подключаемся к работе линейных бригад, если они не могут с помощью стандартных методов промыть трубы, смотрим, что именно мешает это сделать. Ситуации редко повторяются, но число засоров в году стабильно. Сейчас чаще встречаются засоры, вызванные попаданием в канализацию салфеток или полотенец из нетканных материалов. Это самый сложный вид засоров, так как этот материал не растворяется в воде»,– уточнил Александр Борисович и попросил новосибирцев быть внимательнее к тому, что они отправляют в канализацию.

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Для ребят на площадке Горводоканала работала химическая лаборатория, организованная Центром исследования качества Новосибирского Горводоканала. Ведущий специалист Центра исследования качества Ксения Крючкова рассказала, что юные исследователи под наблюдением профессиональных лаборантов проводят опыты с использованием простых химических соединений. «Мы демонстрируем свойства химических веществ с использованием простых реактивов или продуктов, которые дети смогут повторить в домашних условиях. Например, смешивая сухой лед с водой, можно получить дымящийся вулкан»,– пояснила Ксения Крючкова.

Также на площадке можно было поуправлять круговоротом воды на игровом интерактивном стенде, сделать фотографию в яркой фотозоне, посидеть за пультом управления диагностической техникой.

МУП г. Новосибирска Горводоканал