В Новосибирске осужденный на 10 лет застройщик подал прошение об УДО

Первомайский райсуд Новосибирска рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего директора строительной компании «Сумет» Владимира Зуркова. Заседание назначено на 23 июля, сообщила пресс-служба суда.

Приговор — 10 лет лишения свободы — экс-директору обанкротившейся стройфирмы «Сумет» вынесли еще в 2016 году. Тогда застройщик не явился на заключительное судебное заседание и его объявили в розыск. В 2018 году предпринимателя задержали в Москве. Отбывать наказание его отправили в ИК №3 в Первомайском районе Новосибирска. В 2024-м и 2025-м годах суд отклонил прошения застройщика об УДО.

По материалам следствия, с середины 2000-х годов стройфирма «Сумет», специализировавшаяся на возведении монолитного жилья эконом-класса, стала замораживать работы на нескольких стройплощадках в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска. Более 913 дольщиков так и не въехали в оплаченные ими квартиры. Ущерб составил примерно 900 млн руб.

Владимиру Зуркову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 (присвоение вверенных средств) и ч. 4 ст. 159 (особо крупное мошенничество). Сам застройщик вину не признал: в ходе следствия он заявлял, что был плохим управленцем, но денег не похищал.

Илья Николаев