В Белоруссии продлен красный уровень опасности из-за жары

Составлено ИИ-Ассистентъ

Аномальная жара, подобная той, что установилась в Белоруссии, часто приводит к повышению уровня пожарной опасности и увеличению числа пожаров. В некоторых регионах из-за жары и перегрузки сетей происходят сбои в электроснабжении. Такие погодные явления также приводят к тому, что власти вводят различные ограничения для населения, включая рекомендации избегать длительного пребывания на солнце, пользоваться головными уборами, соблюдать питьевой режим, а также дают советы воздержаться от выхода на улицу людям с хроническими заболеваниями. В случае чрезвычайной жары может применяться и «оранжевый уровень» опасности, который предшествует красному и предупреждает о возможности стихийных бедствий, наносящих ущерб.

В других странах, например, в европейских, при аналогичной жаре введены максимальные уровни опасности и различные ограничения, такие как запрет на продажу алкоголя на концертах, проведение тяжелых работ на открытом воздухе в середине дня, а также снижение скорости поездов из-за риска деформации рельсов. Также в таких условиях в городах организуют пункты раздачи питьевой воды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что длительное превышение температуры на 5-7°C выше климатической нормы чрезвычайно опасно для человека.