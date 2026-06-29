В Белоруссии продлен красный уровень опасности из-за жары
В Белоруссии 29 июня температура воздуха поднимется до +35..+39 °С. В стране снова объявлен «красный уровень» погодной опасности из-за жары, следует из уведомления Белгидромета.
Согласно прогнозу, днем 29 июня на части территории страны ожидается температура +30..+34 °С. В Минске воздух прогреется до +33..+35 °С.
25 июня синоптики предупредили, что рекордная волна тепла, накрывшая Западную Европу, в ближайшее время достигнет Белоруссии. Граждан просили выбирать для прогулок утреннее или вечернее время, а также надевать головной убор и носить с собой воду. 27 июня в Белоруссии был объявлен красный уровень опасности. Из-за аномальной жары в республике зафиксировали природные возгорания.
Аномальная жара, подобная той, что установилась в Белоруссии, часто приводит к повышению уровня пожарной опасности и увеличению числа пожаров. В некоторых регионах из-за жары и перегрузки сетей происходят сбои в электроснабжении. Такие погодные явления также приводят к тому, что власти вводят различные ограничения для населения, включая рекомендации избегать длительного пребывания на солнце, пользоваться головными уборами, соблюдать питьевой режим, а также дают советы воздержаться от выхода на улицу людям с хроническими заболеваниями. В случае чрезвычайной жары может применяться и «оранжевый уровень» опасности, который предшествует красному и предупреждает о возможности стихийных бедствий, наносящих ущерб.
В других странах, например, в европейских, при аналогичной жаре введены максимальные уровни опасности и различные ограничения, такие как запрет на продажу алкоголя на концертах, проведение тяжелых работ на открытом воздухе в середине дня, а также снижение скорости поездов из-за риска деформации рельсов. Также в таких условиях в городах организуют пункты раздачи питьевой воды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что длительное превышение температуры на 5-7°C выше климатической нормы чрезвычайно опасно для человека.