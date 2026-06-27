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В Белоруссии объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары

В Белоруссии на ближайшие дни введен красный уровень погодной опасности в связи с резким повышением температуры воздуха, передает БЕЛТА. По данным метеослужбы, в начале следующей недели в отдельных районах страны столбики термометров могут подняться почти до 40°С.

Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки температура будет варьироваться от 28°С на северо-востоке до 38°С в западных регионах. Наиболее жаркая погода ожидается 29 июня, когда на большей части территории страны воздух может прогреться до 35–39°С.

На фоне аномальной жары в республике уже зафиксированы природные возгорания. За последние сутки в разных районах были потушены несколько лесных и торфяных пожаров, а также возгорания сухой растительности на общей небольшой площади.

В ликвидации очагов участвовали аварийно-спасательные службы и техника МЧС. Специалисты продолжают мониторинг пожароопасной обстановки, которая, как ожидается, будет оставаться напряженной из-за погодных условий.

Фотогалерея

Жара в Европе

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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