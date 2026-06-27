В Белоруссии объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары

В Белоруссии на ближайшие дни введен красный уровень погодной опасности в связи с резким повышением температуры воздуха, передает БЕЛТА. По данным метеослужбы, в начале следующей недели в отдельных районах страны столбики термометров могут подняться почти до 40°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки температура будет варьироваться от 28°С на северо-востоке до 38°С в западных регионах. Наиболее жаркая погода ожидается 29 июня, когда на большей части территории страны воздух может прогреться до 35–39°С.

На фоне аномальной жары в республике уже зафиксированы природные возгорания. За последние сутки в разных районах были потушены несколько лесных и торфяных пожаров, а также возгорания сухой растительности на общей небольшой площади.

В ликвидации очагов участвовали аварийно-спасательные службы и техника МЧС. Специалисты продолжают мониторинг пожароопасной обстановки, которая, как ожидается, будет оставаться напряженной из-за погодных условий.