Вблизи Москвы сбиты два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорты Домодедово и Внуково работают по согласованию с властями.

В ночь на 29 июня в Московской области также сбивали беспилотники, их число не уточнялось. Всего над Россией уничтожили 209 БПЛА.