Силы ПВО за ночь сбили над Россией 209 БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Упомянутая атака с 209 беспилотниками является одним из множества подобных инцидентов, происходивших над российскими регионами. За последние полгода фиксировались атаки, в которых количество сбитых БПЛА варьировалось от нескольких десятков до сотен. Например, 17 февраля 2026 года над Россией было сбито 151 БПЛА, из них 38 над Крымом, 18 над Краснодарским краем и 50 над Черным морем. 18 июня 2026 года сообщалось о 555 беспилотниках, уничтоженных над 18 регионами России, в том числе 194 на подлете к Москве, что стало самой масштабной атакой на российские регионы с начала 2026 года. Также 10 июня 2026 года над 20 регионами России было перехвачено 326 БПЛА, а 23 июня — 143 БПЛА над девятью регионами.

География атак, как и в текущей новости, постоянно включает пограничные регионы. Чаще других упоминались Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская,Тверская, Тульская, Ростовская области, Крым, Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей.

В ряде случаев такие атаки приводили к пожарам на коммерческих объектах и промышленных сооружениях, повреждениям жилых домов и инфраструктуры, а также к пострадавшим среди мирного населения. Прошлые атаки также приводили к временным ограничениям работы аэропортов, например, в Москве, Калуге, Саратове и Тамбове.