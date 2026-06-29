Силы ПВО за ночь сбили над Россией 209 БПЛА
В период с 20:00 мск 28 июня до 7:00 29 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 209 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Брянской области вчера вечером дрон попал в рейсовый автобус в селе Петрятинка, пострадала женщина. В Калужской области сбиты 10 БПЛА на окраинах Калуги и Обнинска, а также над восемью муниципальными округами. В Ростовской области БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. В Смоленской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.
Упомянутая атака с 209 беспилотниками является одним из множества подобных инцидентов, происходивших над российскими регионами. За последние полгода фиксировались атаки, в которых количество сбитых БПЛА варьировалось от нескольких десятков до сотен. Например, 17 февраля 2026 года над Россией было сбито 151 БПЛА, из них 38 над Крымом, 18 над Краснодарским краем и 50 над Черным морем. 18 июня 2026 года сообщалось о 555 беспилотниках, уничтоженных над 18 регионами России, в том числе 194 на подлете к Москве, что стало самой масштабной атакой на российские регионы с начала 2026 года. Также 10 июня 2026 года над 20 регионами России было перехвачено 326 БПЛА, а 23 июня — 143 БПЛА над девятью регионами.
География атак, как и в текущей новости, постоянно включает пограничные регионы. Чаще других упоминались Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская,Тверская, Тульская, Ростовская области, Крым, Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей.
В ряде случаев такие атаки приводили к пожарам на коммерческих объектах и промышленных сооружениях, повреждениям жилых домов и инфраструктуры, а также к пострадавшим среди мирного населения. Прошлые атаки также приводили к временным ограничениям работы аэропортов, например, в Москве, Калуге, Саратове и Тамбове.