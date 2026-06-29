Джереми Кларксон вернется в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Британский телеведущий Джереми Кларксон, который недавно сообщил, что ему диагностировали рак, возвращается в телешоу Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?») Как сообщает The Independent, телеканал ITV, на котором выходит оно выходит, заказал 15 новых выпусков. Кроме того, Джереми Кларксон останется ведущим в Millionaire Hot Seat, спин-оффе классического телешоу, еще, как минимум, на 20 выпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джереми Кларксон в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Sony Pictures Television Джереми Кларксон в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Sony Pictures Television

Как отметила представитель ITV Кэти Роклифф, «сочетание Джереми Кларксона в роли ведущего и напряженного атмосферы игры оказалось очень успешным и прибыльным форматом», поэтому телеканал принял решение продолжать сотрудничество с обоими шоу. Съемки начнутся в ближайшие месяцы.

В середине июня Джереми Кларксон сообщил о выявленном у него «агрессивном» раке простаты. По его словам, обнаружить заболевание удалось на ранней стадии. Спустя неделю телеведущий сообщил о том, что у него наступила ремиссия.

Алена Миклашевская