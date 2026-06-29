Джереми Кларксон вернется в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»
Британский телеведущий Джереми Кларксон, который недавно сообщил, что ему диагностировали рак, возвращается в телешоу Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?») Как сообщает The Independent, телеканал ITV, на котором выходит оно выходит, заказал 15 новых выпусков. Кроме того, Джереми Кларксон останется ведущим в Millionaire Hot Seat, спин-оффе классического телешоу, еще, как минимум, на 20 выпусков.
Джереми Кларксон в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»
Фото: Sony Pictures Television
Как отметила представитель ITV Кэти Роклифф, «сочетание Джереми Кларксона в роли ведущего и напряженного атмосферы игры оказалось очень успешным и прибыльным форматом», поэтому телеканал принял решение продолжать сотрудничество с обоими шоу. Съемки начнутся в ближайшие месяцы.
В середине июня Джереми Кларксон сообщил о выявленном у него «агрессивном» раке простаты. По его словам, обнаружить заболевание удалось на ранней стадии. Спустя неделю телеведущий сообщил о том, что у него наступила ремиссия.
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На высшей передаче
Джереми Кларксон, известный своим многолетним участием в программе Top Gear, сообщил о своём диагнозе рака простаты в программе Clarkson's Farm в мае. Он описал рак как «агрессивный», но отметил, что его удалось обнаружить на ранней стадии. Впоследствии, уже после операции по удалению рака, Кларксон столкнулся с осложнениями из-за приёма препаратов для разжижения крови, которые привели к «серьёзной чрезвычайной ситуации» ночью.
Телеведущий перенёс операцию на сердце двумя годами ранее до этих событий. Случай Кларксона отражает общую тенденцию, когда известные личности открыто рассказывают о борьбе с онкологическими заболеваниями, что, как показывает, например, опыт певицы Кайли Миноуг, способствует повышению осведомлённости и побуждает людей проходить обследования. Сегодня рак перестаёт быть табуированной темой, и всё чаще обсуждаются истории успешной борьбы с ним.