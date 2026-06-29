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Джереми Кларксон вернется в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Британский телеведущий Джереми Кларксон, который недавно сообщил, что ему диагностировали рак, возвращается в телешоу Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?») Как сообщает The Independent, телеканал ITV, на котором выходит оно выходит, заказал 15 новых выпусков. Кроме того, Джереми Кларксон останется ведущим в Millionaire Hot Seat, спин-оффе классического телешоу, еще, как минимум, на 20 выпусков.

Джереми Кларксон в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Джереми Кларксон в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Sony Pictures Television

Джереми Кларксон в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Sony Pictures Television

Как отметила представитель ITV Кэти Роклифф, «сочетание Джереми Кларксона в роли ведущего и напряженного атмосферы игры оказалось очень успешным и прибыльным форматом», поэтому телеканал принял решение продолжать сотрудничество с обоими шоу. Съемки начнутся в ближайшие месяцы.

В середине июня Джереми Кларксон сообщил о выявленном у него «агрессивном» раке простаты. По его словам, обнаружить заболевание удалось на ранней стадии. Спустя неделю телеведущий сообщил о том, что у него наступила ремиссия.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

На высшей передаче

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Джереми Кларксон в детстве

Джереми Кларксон в детстве

Фото: @JeremyClarkson

На миниатюрном тракторе в шоу «Мир моторов Джереми Кларксона», 1995 год

На миниатюрном тракторе в шоу «Мир моторов Джереми Кларксона», 1995 год

Фото: Alan Olley / TV Times / Getty Images

Тест-драйв продуктовой тележки Tesco в Лондоне, 1997 год

Тест-драйв продуктовой тележки Tesco в Лондоне, 1997 год

Фото: Matthew Fearn - PA Images / PA Images / Getty Images

На церемонии открытия ресторана «Золотой» в Москве, 2008 год

На церемонии открытия ресторана «Золотой» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Телеведущие Top Gear Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд пересекают Тауэрский мост на бронетранспортере, 2008 год

Телеведущие Top Gear Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд пересекают Тауэрский мост на бронетранспортере, 2008 год

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Со своей второй женой Фрэнсис Кейн на церемонии вручения наград вооруженных сил Великобритании, 2011 год

Со своей второй женой Фрэнсис Кейн на церемонии вручения наград вооруженных сил Великобритании, 2011 год

Фото: Jonathan Short / AP

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и «Жигули» на ток-шоу в московском спорткомплексе «Олимпийский», 2012 год

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и «Жигули» на ток-шоу в московском спорткомплексе «Олимпийский», 2012 год

Фото: Пресс-служба «Top Gear Live» / ИТАР-ТАСС

На репетиции шоу Top Gear Live в Амстердаме, 2013 год

На репетиции шоу Top Gear Live в Амстердаме, 2013 год

Фото: Koen van Weel / ANP / AFP

Папарацци у дома Джереми Кларксона после его увольнения с телеканала BBC за драку с продюсером Top Gear, 2015 год

Папарацци у дома Джереми Кларксона после его увольнения с телеканала BBC за драку с продюсером Top Gear, 2015 год

Фото: Toby Melville / Reuters

За рулем южноафриканского такси перед началом шоу Clarkson, Hammond &amp; May Live в Йоханнесбурге, 2015 год

За рулем южноафриканского такси перед началом шоу Clarkson, Hammond & May Live в Йоханнесбурге, 2015 год

Фото: STEFAN HEUNIS / AFP

На концерте Clarkson, Hammond &amp; May Live в Варшаве, 2015 год

На концерте Clarkson, Hammond & May Live в Варшаве, 2015 год

Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Getty Images

Со своей возлюбленной Лизой Хоган на Гран-при Великобритании «Формулы-1» в Нортгемптоне, 2024 год

Со своей возлюбленной Лизой Хоган на Гран-при Великобритании «Формулы-1» в Нортгемптоне, 2024 год

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto

С премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном (в центре) и Джеймсом Мэем на телестудии W. Chump &amp; Sons Ltd в Лондоне, 2016 год

С премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном (в центре) и Джеймсом Мэем на телестудии W. Chump & Sons Ltd в Лондоне, 2016 год

Фото: Gareth Fuller / Pool / Reuters

С Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем на отдыхе, 2023 год

С Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем на отдыхе, 2023 год

Фото: @jeremyclarkson1

На фермерском протесте в Вестминстере, 2024 год

На фермерском протесте в Вестминстере, 2024 год

Фото: Future Publishing / Colaborador / Getty Images

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Джереми Кларксон в детстве

Фото: @JeremyClarkson

На миниатюрном тракторе в шоу «Мир моторов Джереми Кларксона», 1995 год

Фото: Alan Olley / TV Times / Getty Images

Тест-драйв продуктовой тележки Tesco в Лондоне, 1997 год

Фото: Matthew Fearn - PA Images / PA Images / Getty Images

На церемонии открытия ресторана «Золотой» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Телеведущие Top Gear Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд пересекают Тауэрский мост на бронетранспортере, 2008 год

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Со своей второй женой Фрэнсис Кейн на церемонии вручения наград вооруженных сил Великобритании, 2011 год

Фото: Jonathan Short / AP

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и «Жигули» на ток-шоу в московском спорткомплексе «Олимпийский», 2012 год

Фото: Пресс-служба «Top Gear Live» / ИТАР-ТАСС

На репетиции шоу Top Gear Live в Амстердаме, 2013 год

Фото: Koen van Weel / ANP / AFP

Папарацци у дома Джереми Кларксона после его увольнения с телеканала BBC за драку с продюсером Top Gear, 2015 год

Фото: Toby Melville / Reuters

За рулем южноафриканского такси перед началом шоу Clarkson, Hammond & May Live в Йоханнесбурге, 2015 год

Фото: STEFAN HEUNIS / AFP

На концерте Clarkson, Hammond & May Live в Варшаве, 2015 год

Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Getty Images

Со своей возлюбленной Лизой Хоган на Гран-при Великобритании «Формулы-1» в Нортгемптоне, 2024 год

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto

С премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном (в центре) и Джеймсом Мэем на телестудии W. Chump & Sons Ltd в Лондоне, 2016 год

Фото: Gareth Fuller / Pool / Reuters

С Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем на отдыхе, 2023 год

Фото: @jeremyclarkson1

На фермерском протесте в Вестминстере, 2024 год

Фото: Future Publishing / Colaborador / Getty Images

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Джереми Кларксон, известный своим многолетним участием в программе Top Gear, сообщил о своём диагнозе рака простаты в программе Clarkson's Farm в мае. Он описал рак как «агрессивный», но отметил, что его удалось обнаружить на ранней стадии. Впоследствии, уже после операции по удалению рака, Кларксон столкнулся с осложнениями из-за приёма препаратов для разжижения крови, которые привели к «серьёзной чрезвычайной ситуации» ночью.

Телеведущий перенёс операцию на сердце двумя годами ранее до этих событий. Случай Кларксона отражает общую тенденцию, когда известные личности открыто рассказывают о борьбе с онкологическими заболеваниями, что, как показывает, например, опыт певицы Кайли Миноуг, способствует повышению осведомлённости и побуждает людей проходить обследования. Сегодня рак перестаёт быть табуированной темой, и всё чаще обсуждаются истории успешной борьбы с ним.

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