Джереми Кларксон сообщил о ремиссии в борьбе с раком простаты

У телеведущего Джереми Кларксона наступила ремиссия в борьбе с агрессивным раком простаты. Об этом сообщил The Times.

Как отмечается в публикации, два месяца назад анализ на простатспецифический антиген у 66-летнего телеведущего не выявил признаков заболевания. Господин Кларксон также рассказал, что после операции по удалению рака испытывал осложнения. По его словам, прием препаратов по разжижению крови привел к «серьезной чрезвычайной ситуации» ночью.

О болезни бывшего ведущего Top Gear стало известно только на этой неделе. Джереми Кларксон рассказал о ней в программе «Ферма Кларксона». По словам журналиста, он узнал о раке в мае. Телеведущий рассказал, что недуг распознали на ранней стадии, ему сделали операцию по удалению части предстательной железы. По словам господина Кларксона, в случае успешного лечения он примет участие в шестом сезоне программы. Два года назад журналист перенес операцию на сердце.

Джереми Кларксон наиболее известен как ведущий культовой британской программы об автомобилях Top Gear (с 1988 по 2015 год), его коллегами по проекту были Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Позднее он вел «The Grand Tour» (2016–2024 годы). В 2021 году представил документальный телесериал Clarkson's Farm.