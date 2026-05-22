НДФЛ стал главным источником собственных доходов Башкирии

Главным источником пополнения бюджета Башкирии в прошлом году стал налог на доходы физических лиц (НДФЛ), на который пришлось 33,1% налоговых и неналоговых поступлений, что составляет более 77,8 млрд руб. Такие данные следуют из документов, представленных региональным министерством финансов к законопроекту об исполнении бюджета.

К позапрошлому году поступления с НДФЛ выросли более чем на 7,1 млрд руб. в связи с ростом фонда заработной платы, отмечают в минфине.

За счет налога на прибыль бюджет получил 68,9 млрд руб. (29,3% в структуре собственных доходов). Такая сумма оказалась на 2,1% меньше, чем планировалось. За год доходы с налога на прибыль организаций уменьшились на 5,5%. Снижение сборов в минфине связывают с сокращением налоговой базы, так как в 2025 году прибыль организаций уменьшилась на 24,5%.

По сравнению с 2024 годом доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов выросла на 1,6%, а доля налога на прибыль организаций уменьшилась на 3,2%.

Всего в прошлом году в республиканский бюджет поступило 318,7 млрд руб. (на 1,7 млрд руб. меньше запланированного). На налоговые и неналоговые доходы приходится 235,1 млрд руб., на безвозмездные поступления — более 83,5 млрд руб. Расходы составили более 324,3 млрд руб. — почти на 23,7 млрд руб. меньше, чем предполагалось законом о бюджете.