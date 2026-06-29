Индекс новосибирского промпроизводства составил 94,3% по итогам пяти месяцев

Новосибирская промышленность по итогам пяти месяцев сократилась на 5,7%. Об этом говорится в материалах Новосибирскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Результат мая оказался хуже как показателя мая прошлого года (на 8,5%), так и апреля 2026-го (на 5,7%). Спад за весь период с января по май зафиксирован в обрабатывающем секторе (на 6,1%) и в добыче полезных ископаемых (на 11,4%).

Падение промышленного производства в январе—мае 2026 года отмечено в пяти регионах Сибирского федерального округа из 10. В их числе, помимо Новосибирской области, Омская и Кемеровская области, а также Красноярский край и Республика Алтай.

Валерий Лавский