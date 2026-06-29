Минэнерго Подмосковья заявило о достаточных запасах топлива в регионе

В Московской области достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Общий график поставок на автозаправочные станции остается неизменным, поставки продолжаются, сообщила пресс-служба регионального минэнерго.

«Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах»,— пояснили представители ведомства (цитата по «РИА Новости»). По их словам, в последние дни на некоторых частных заправках возникли сложности с поставками. Проблемы связаны с повышенной нагрузкой на логистику отдельных поставщиков, уточнили в ведомстве.

В июне власти нескольких российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. О подобных мерах, в частности, объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях. Рост цен на бензин резко ускорился на АЗС Московского региона.