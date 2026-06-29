Минэнерго Подмосковья заявило о достаточных запасах топлива в регионе
В Московской области достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Общий график поставок на автозаправочные станции остается неизменным, поставки продолжаются, сообщила пресс-служба регионального минэнерго.
«Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах»,— пояснили представители ведомства (цитата по «РИА Новости»). По их словам, в последние дни на некоторых частных заправках возникли сложности с поставками. Проблемы связаны с повышенной нагрузкой на логистику отдельных поставщиков, уточнили в ведомстве.
В июне власти нескольких российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. О подобных мерах, в частности, объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях. Рост цен на бензин резко ускорился на АЗС Московского региона.
Темпы роста цен на бензин на АЗС в Московском регионе увеличились из-за снижения продаж топлива и логистических сложностей, что особенно затрагивает центральный регион. Оптовая цена бензина АИ-92 растёт с 20 мая 2026 года, а в конце мая 2026 года средняя стоимость дизтоплива, АИ-92 и АИ-95 в Московском регионе выросла. Эти данные подтверждает Московская топливная ассоциация, которая фиксировала рост цен и в августе 2025 года.